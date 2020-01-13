ФНБ в декабре 2019 года снизился на 173 млрд рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 января 2020 года составил 7 трлн 773 млрд 62,6 млн рублей, или 6,9% ВВП, что эквивалентно $125,563 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.

Месяцем ранее, на 1 декабря 2019 года, объем ФНБ составлял 7 трлн 946 млрд 215,6 млн рублей, или 7,3% ВВП, что эквивалентно $124,001 млрд. Таким образом, за декабрь его объем снизился на 173,153 млрд рублей.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России на 1 января размещено $45 млрд 367,5 млн, 39 млрд 57,7 млн евро, 7 млрд 642,5 млн фунтов стерлингов.

На депозитах в ВЭБе размещено 570,92 млрд рублей, в евробонды Украины - $3 млрд, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 206,596 млрд рублей и $4,113 млрд. В привилегированные акции кредитных организаций размещено 278,992 млрд рублей, на депозитах в ВТБ и Газпромбанке для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов - 138,434 млрд рублей.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) на 1 января составил эквивалент 6 трлн 137,765 млрд рублей (снизился в декабре на 149,32 млрд рублей), или $99,147 млрд (5,4% ВВП).

В федеральный бюджет РФ в декабре были зачислены доходы от размещения средств фонда в иностранной валюте в ЦБ с 15 декабря 2018 года по 15 декабря 2019 года в сумме 42 млрд 460,8 млн рублей.

В декабре средства ФНБ на 831,2 млн рублей были размещены на депозит в ВЭБ.РФ, открытый в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2), и на 202,5 млн рублей - на "Строительство нового аэропортового комплекса "Центральный" (г.Саратов)".

В декабре 9,466 млрд рублей средств фонда были размещены в облигации госкомпании "Российские автомобильные дороги" для финансирования проекта "Центральная кольцевая автомобильная дорога (Московская область)".

ВЭБ.РФ в прошлом месяце досрочно возвратил с депозитов часть средств, размещенных в 2016-2019 годах для финансирования покупки и лизинга вагонов Московского метро (КЖЦ-1 и КЖЦ-2) на 102,4 млн рублей и 95,9 млн рублей. Кроме того, он возвратил средства с депозитов, размещенных в 2009 году в рамках дополнительных мер поддержки финансовой системы и предоставленных банкам в качестве субординированных кредитов, на 18,564 млрд рублей. Из этих средств 17,198 млрд рублей были конвертированы в $123,9 млн, 111,6 млн евро и 21,2 млн фунтов стерлингов.

Совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанная в доллары США, за период с 15 по 31 декабря 2019 года составила $40,8 млн, что эквивалентно 2,529 млрд рублей.

Курсовая разница от переоценки средств фонда с 1 января по 31 декабря составила минус 380,407 млрд рублей, в том числе: по остаткам средств на счетах в иностранной валюте в Банке России - минус 326,596 млрд рублей, по средствам, размещенным в евробонды Украины - минус 22,695 млрд рублей, по номинированным в иностранной валюте ценным бумагам российских эмитентов, связанным с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, перечень которых утверждается правительством РФ - минус 31,117 млрд рублей.

В декабре в федеральный бюджет были зачислены доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ 3,537 млрд рублей, что эквивалентно $56,2 млн, в ценные бумаги российских эмитентов, связанные с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов - 1,973 млрд рублей, что эквивалентно $31 млн.

Совокупный доход от размещения средств ФНБ в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, с начала 2019 года составил 52,718 млрд рублей, что эквивалентно $816,8 млн.