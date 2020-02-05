"Трансойл" обжалует включение Сбербанка в реестр кредиторов Антипинского НПЗ

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Трансойл" в среду обжалует включение Сбербанка и СБК в реестр требований кредиторов Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) на 38,3 млрд и 28,5 млрд рублей, соответственно. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник, знакомый с позицией железнодорожного оператора.

"По мнению компании, суд первой инстанции не дал оценку доводам о наличии признаков аффилированности банка и АНПЗ. "Трансойл", ссылаясь на выводы Верховного суда, указывает, что "не подлежит удовлетворению заявление аффилированного с должником лица о включении мнимого требования в реестр требований кредиторов, поданное исключительно с противоправной целью уменьшения в интересах должника количества голосов, приходящихся на долю независимых кредиторов", - отмечает газета.

"Трансойл" в числе прочих доказательств аффилированности НПЗ с финансовой организацией указывает, что условия кредитных договоров позволяли Сбербанку управлять всей операционной деятельностью предприятия, добавляет издание. "Так, при малейшем отклонении цен реализации нефтепродуктов от согласованных банком последний получает право потребовать от завода досрочного погашения кредитов", - пишет "Коммерсантъ".

Представитель "Трансойла" заявил газете, что "требования государственного банка имеют корпоративный характер и в силу закона о банкротстве не подлежат включению в реестр требований кредиторов". В Сбербанке изданию сообщили, что считают обжалуемые судебные акты законными, а претензии кредиторов не имеют под собой оснований.

Газета напоминает, что на 5 февраля Восьмой арбитражный апелляционный суд назначил рассмотрение жалоб об исключении из реестра кредиторов Антипинского НПЗ требований Сбербанка и его структуры - ООО "СБК" на 67 млрд руб. в рамках процесса о банкротстве предприятия. На конец 2019 г., по информации издания, общая сумма требований в реестре составляет 238 млрд руб. Крупнейшим из 118 кредиторов завода является Сбербанк. В финансовой организации "Коммерсанту" уточнили, что требования его и СБК превышают 199 млрд руб.

В числе кредиторов завода также присутствуют МКБ, ПСБ, Абсолют-банк, "Рискинвест" - почти все они не согласны с включением требований Сбербанка в одну очередь с ними и пытаются это оспорить, отмечает "Коммерсантъ". В ПСБ, МКБ, Абсолют-банке газете не дали комментариев.

В конце декабря АНПЗ был признан банкротом, заявление подал сам завод, на тот момент контролировавшийся Сбербанком. Кредиторы уже пытались оспорить назначение арбитражного управляющего завода, который, по их мнению, лоялен Сбербанку, но им это не удалось, как и доказать аффилированность завода с финансовой организацией, напоминает издание.

Оно отмечает, что сейчас НПЗ работает по давальческой схеме, сырье покупает владелец 80% акций завода - "Сокар энергоресурс". Эта компания принадлежит RT Energoresource Ltd (одним из директоров является менеджер Сбербанка Ян Серебряков), через нее, по данным "Коммерсанта", заводом владеет Сбербанк, бывший вице-президент "ЛУКОЙЛа" Валерий Субботин, однокурсник президента РФ Ильгам Рагимов и азербайджанская Socar. Еще 20% завода - у Maslior Investment, которую собеседники газеты также связывали с Субботиным.