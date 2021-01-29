Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:56Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 457 552+591 520

Имущество Антипинского НПЗ будет продано одним лотом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Комитет кредиторов Антипинского НПЗ утвердил положение о порядке проведения торгов, согласно которому имущество НПЗ будет реализовано одним лотом, сообщает портал "Федресурс".

Начальная цена завода определена как 110,867 млрд рублей, в том числе имущество, не находящееся в залоге оценено только в 1,5 млрд рублей.

"Реализация залогового и незалогового имущества должника производится единым лотом, поскольку реализуемое имущество взаимосвязано и представляет собой действующий производственный комплекс", - отмечается в материалах.

Аукцион пройдет на электронной площадке "Ру-Трейд". Сроки проведения торгов не названы..

По состоянию на 19 декабря 2019 года в реестр кредиторов Антипинского НПЗ были включены требования на общую сумму 252,259 млрд рублей. Большая часть суммы - требования Сбербанка (170 млрд рублей), который является акционером НПЗ, а также его структуры ООО "СБК" (28 млрд рублей), ставшей инициатором банкротства. Кроме того, в реестре содержатся требования Промсвязьбанка на сумму свыше 22,3 млрд рублей, МКБ - на 12,4 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге предприятию предоставил Сбербанк, крупнейший кредитор "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом. Конкурсное производство в отношении завода было продлено до 30 июня 2021 года.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК).

В начале июня 2020 года стало известно, что 38,4% капитала "Сокар Энергоресурс" косвенно владеет кипрская инвесткомпания Valna Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является бывший топ-менеджер швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" Litasco Дмитрий Разинкин.

Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).

Антипинский НПЗ Дмитрий Мазуров Сбербанк

Новости по теме

Новости

СК объявил Леонида Волкова в розыск

СК объявил Леонида Волкова в розыск

Житель Псковской области получил 7 лет колонии за госизмену

Суд попросили поместить под домашний арест брата Навального и других задержанных

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января

В суды Москвы поступило уже 1608 административных дел об акции 23 января
Пандемия коронавируса

Эксперт допустил затухание эпидемии COVID-19 в России к апрелю

Google признал необоснованным ограничение на распространение гимна РФ

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

Песков не в курсе нового фильма о стройке во "дворце" в Геленджике

В Кремле опровергли планы по интеграции Донбасса

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России

От Google потребовали снять ограничения воспроизведения гимна России
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');