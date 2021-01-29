Имущество Антипинского НПЗ будет продано одним лотом

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Комитет кредиторов Антипинского НПЗ утвердил положение о порядке проведения торгов, согласно которому имущество НПЗ будет реализовано одним лотом, сообщает портал "Федресурс".

Начальная цена завода определена как 110,867 млрд рублей, в том числе имущество, не находящееся в залоге оценено только в 1,5 млрд рублей.

"Реализация залогового и незалогового имущества должника производится единым лотом, поскольку реализуемое имущество взаимосвязано и представляет собой действующий производственный комплекс", - отмечается в материалах.

Аукцион пройдет на электронной площадке "Ру-Трейд". Сроки проведения торгов не названы..

По состоянию на 19 декабря 2019 года в реестр кредиторов Антипинского НПЗ были включены требования на общую сумму 252,259 млрд рублей. Большая часть суммы - требования Сбербанка (170 млрд рублей), который является акционером НПЗ, а также его структуры ООО "СБК" (28 млрд рублей), ставшей инициатором банкротства. Кроме того, в реестре содержатся требования Промсвязьбанка на сумму свыше 22,3 млрд рублей, МКБ - на 12,4 млрд рублей.

Антипинский НПЗ, ранее входивший в группу "Новый поток" Дмитрия Мазурова, в конце 2018 года начал испытывать проблемы: поставки нефти были ограничены из-за нехватки оборотных средств, которые в итоге предприятию предоставил Сбербанк, крупнейший кредитор "Нового потока".

В сентябре 2019 года по заявлению ООО "СБК" Арбитражный суд Тюменской области ввел в отношении предприятия процедуру наблюдения, а в конце декабря 2019 года признал его банкротом. Конкурсное производство в отношении завода было продлено до 30 июня 2021 года.

Сбербанку после появления признаков банкротства предприятия в мае 2019 года автоматически перешли 80% его акций, которыми Мазуров владел через кипрскую Vikay Industrial Limited. Летом 2019 года стало известно, что этот пакет перешел в собственность ООО "Сокар энергоресурс" (СП кипрской "Сокар Раша Инвестментс", Госнефтекомпании Азербайджана и СБК).

В начале июня 2020 года стало известно, что 38,4% капитала "Сокар Энергоресурс" косвенно владеет кипрская инвесткомпания Valna Holding Cyprus Limited, членом совета директоров которой является бывший топ-менеджер швейцарского трейдера "ЛУКОЙЛа" Litasco Дмитрий Разинкин.

Остальные 20% Антипинского НПЗ, принадлежавшие ООО "Энергетика. Содружество. Успех" адвоката Николая Егорова, по данным источников, были проданы офшору Maslior Investment Ltd (бенефициары не раскрываются).