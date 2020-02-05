Индия решила присоединиться к проекту "Восток ойл"

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Индия приняла принципиальное решение участвовать в проекте "Восток Ойл". Об этом сообщает "Роснефть" со ссылкой на министра нефти и газа Индии Дхармендру Прадхана по итогам переговоров с главой "Роснефти" Игорем Сечиным.

"В ходе встречи стороны обсудили текущие совместные проекты НК "Роснефть" и индийских компаний, в числе которых Сахалин-1, "Таас-Юрях", Ванкорский кластер (консорциуму индийских компаний принадлежит 49% в Ванкорском месторождении), "Дальневосточный СПГ" и Nayara Energy", - говорится в сообщении.

"Отдельной темой переговоров стал вопрос участия индийских компаний в реализации проекта по созданию новой нефтегазовой провинции мирового класса на севере Красноярского края России - "Восток Ойл". Как заявил Дхармендра Прадхан, индийской стороной принято принципиальное решение об участии в проекте", - говорится в пресс-релизе.

"Для того чтобы в кратчайшие сроки согласовать параметры вхождения индийских компаний в "Восток Ойл", стороны договорились о создании постоянно действующей рабочей группы из представителей российских и индийских компаний", - сообщила "Роснефть".

Ранее Сечин говорил, что после реализации первой очереди проекта "Восток ойл" добыча может составить 50 млн тонн в год, после второй - 100 млн тонн. При этом поставки нефти можно будет осуществлять как в западном, так и восточном направлении.

Проект "Восток Ойл" включает ресурсную базу крупнейших месторождений Ванкорского кластера (Ванкорского, Сузунского, Тагульского и Лодочного), а также перспективных нефтеносных площадок на севере Красноярского края, таких как Паяхская группа месторождений и Западно-Иркинский участок.

Ранее консорциум из четырех индийских компаний (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corp. и Bharat Petroresources) подписал с "Роснефтью" необязывающие соглашения о сотрудничестве, подтвердив свою заинтересованность в проекте "Восток Ойл".

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% дочернего общества АО "Ванкорнефть", которое разрабатывает Ванкорское месторождение.

Также консорциуму индийских компаний (Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 29,9% в компании "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая владеет лицензиями на участки Центрального блока Среднеботуобинского месторождения и Курунгский лицензионный участок (другими акционерами являются "Роснефть" и ВР).

С 2001 года индийская компания ONGC Videsh Ltd. входит в состав участников проекта "Сахалин-1" (другими акционерами являются "Роснефть", ExxonMobil и японская Sodeco).