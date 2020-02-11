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Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"

Сечин анонсировал рост ВВП на 2% в год благодаря проекту "Восток Ойл"
Глава "Роснефти" Игорь Сечин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Восток Ойл" может стать крупным международным проектом, "Роснефть" работает в этом направлении с индийскими и западными инвесторами, заявил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По словам Сечина, ресурсная база на данном этапе проекта "Восток Ойл" составляет порядка 5 млрд тонн нефти.

Он отметил, что реализация проекта позволит увеличить годовой ВВП страны на 2% ежегодно.

Отвечая на вопрос президента "Это от Ванкора на север?", Сечин уточнил: "От Ванкора плюс 400 километров прямо на север. Там будет два крупных промысла - это Пайяхское месторождение (принадлежит "Нефтегазхолдинг" бизнесмена Эдуарда Худайнатова - ИФ) и Западно-Иркинское месторождение. Всего в рамках реализации проекта будет создано 15 промысловых городков, два аэродрома, порт, магистральные трубы - примерно 800 километров, внутрипромысловые - порядка 7 тыс. километров, электросетевое хозяйство - 3,5 тыс. километров, 2 тыс. мегаватт электрогенерации, новых рабочих мест - порядка 100 тыс.".

Сечин добавил, что общий объём инвестиций в этот проект на весь период его реализации составит более 10 трлн рублей. "На первом этапе мы уже планируем около 2 трлн рублей", - сказал он.

"Синергия по закупкам услуг и товаров при реализации наших инвестиций будет иметь, по расчётам Института народно-хозяйственного прогнозирования Российской академии наук, коэффициент 9,3 на каждый инвестированный рубль в проект. Это позволяет нам реализовать самый крупный в настоящее время в глобальном секторе, мощный, стабильный проект, который, конечно, будет влиять и на мировые рынки", - добавил Сечин.

Путин констатировал, что "Восток Ойл" - перспективный проект, который приведет и к увеличению ВВП страны в целом, и увеличению грузопотока по Северному морскому пути, и укрепит позиции России в Арктике в целом.

Роснефть Игорь Сечин Восток Ойл

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