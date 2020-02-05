Brent подорожала на 4% до $56,12

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти значительно выросли в среду на данных о росте запасов в США и на ожиданиях итогов второго дня заседания технического комитета ОПЕК+.

К 18:32 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $2,16 (4%) к закрытию вторника, до $56,12 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали в Нью-Йорке на $1,93 (3,89%), до $51,54 за баррель.

Минэнерго США сообщило, что запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, запасы бензина сократились на 91 000 баррелей, дистиллятов - на 1,512 млн баррелей.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали увеличение запасов нефти на 3 млн баррелей. Они также в среднем ожидали увеличения резервов бензина на 1,8 млн баррелей, снижения запасов дистиллятов на 200 000 баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, выросли на 1,068 млн баррелей.

Добыча нефти в США упала на 100 000 баррелей в сутки.

Трейдеры продолжают ожидать результатов экстренного заседания технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC). По итогам обсуждений может быть принято решение о проведении внеочередной министерской встречи ОПЕК+, пишет Bloomberg.

Во вторник агентство сообщило со ссылкой на делегатов, что Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении нефтедобычи на 500 тыс. б/с.

Однако, по мнению экономиста по энергоресурсам ABN Amro Ханса ван Клифа, дополнительное сокращение добычи является "преждевременной" мерой, поскольку пока неясно, насколько вспышка коронавируса повлияет на спрос на нефть в Китае.

"Экстренная мера по дополнительному сокращению добычи может оказаться контрпродуктивной, если ситуация на нефтяном рынке будет не такой пугающей, как она представляется сейчас", - отметил он.

В то же время он назвал "разумным" продление действующего соглашения о сокращении добычи на встрече, запланированной на март. Ван Клиф также считает, что более раннее объявление о продлении соглашения может успокоить рынок.

В то же время глава отдела стратегий на товарных рынках Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что "краткосрочный ущерб спросу на нефть в Китае уже был причинён", поэтому "потенциал повышения цен может зависеть от действий ОПЕК+".