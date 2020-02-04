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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:35

Новак связал падение цен на нефть из-за коронавируса с паническими страхами

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть из-за вспышки коронавируса в Китае может быть и паническим страхом, нужно тщательно оценить ситуацию прежде чем принимать решение о необходимости возможных дополнительных действий стран-участников соглашения ОПЕК+, считает министр энергетики РФ Александр Новак.

Он отметил, что во вторник и в среду (4-5 февраля) пройдет заседание технического комитета ОПЕК+ (JTC), который рассматривает отчет ОПЕК+ о текущей ситуации и о прогнозах. До окончания анализа, по мнению министра, рано говорить о необходимости дополнительного снижения нефтедобычи странами ОПЕК+.

Новый коронавирус в Китае

"Я сейчас не готов говорить конкретные предложения, потому что еще раз говорю - сейчас важно оценить ситуацию и оценить правильные прогнозы. Очень много неопределенности, возможно, это такие панические страхи", - сказал он журналистам. Министр добавил, что Россия находится в постоянном контакте с другими членами ОПЕК+ и наблюдает, как влияет снижение экономической активности в целом на потребление и на спрос на нефть.

По словам Новака, работа JTC будет проходить в течение двух дней, и по ее итогам можно будет говорить, нужно ли проводить встречу министров ОПЕК+ раньше запланированного срока. Пока встреча намечена на 5-6 марта.

Он подчеркнул, что должно быть общее мнение о возможной дате дополнительной встречи. "Я думаю, что сейчас преждевременно сказать об этом, я думаю, что должно быть общее мнение, консесусное, и тогда мы скажем", - сказал российский министр.

Накануне, 3 февраля, стало известно, что цена Brent в определенный момент торгов опустилась до минимума за 13 месяцев на фоне ситуации со вспышкой коронавируса в Китае. Утром 4 февраля цены на "черное золото" начали расти в ожидании действий стран, входящих в ОПЕК, в ответ на снижение спроса на нефть.

Александр Новак Минэнерго ОПЕК+ JTC

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