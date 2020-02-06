Рубль на старте торгов продолжил рост к доллару и евро на внешнем оптимизме

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро слабеют на Московской бирже в четверг утром; рубль растет к бивалютной корзине благодаря оптимизму на внешних рынках и уверенно дорожающей нефти.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,71-62,76 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 62,74 руб./$1 (-12,75 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 69,02 руб./EUR1 (-16,5 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 14,44 копейки к уровню закрытия среды, 5 февраля, до 65,57 рубля.

Доллар при этом оказался на 43,17 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 72,93 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов, продолжая начатый еще в начале недели рост. Укрепление нацвалюты происходит на фоне оптимизма, что распространение нового коронавируса удастся сдержать, и уверенного восстановления цен на нефть. Трейдеры полагают, что влияние вспышки заболевания на мировую экономику будет ограниченным и краткосрочным.

Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг продолжают сильный подъем на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США. Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени подорожали на 1,7% - до $56,22 за баррель. В среду, 5 февраля, их цена выросла на 2,45%, составив на закрытие $55,28 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени растут на 2,07% - до $51,8 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена поднялась на 2,3% (максимальный скачок с 3 января), завершив день на отметке $50,75 за баррель.

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшей падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собрался на внеплановое заседание во вторник и в среду (4-5 февраля).

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Согласно опубликованным в среду данным министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 3,36 млн баррелей, в то время как бензина - сократились на 91 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,512 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали менее значительное увеличение резервов нефти - на 3 млн баррелей.