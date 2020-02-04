Техкомитет ОПЕК+ соберется на внеплановое заседание из-за вспышки коронавируса

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC) соберется на внеплановое заседание во вторник и в среду (4 и 5 февраля) из-за вспышки коронавируса, вызвавшей падение цен на нефть ввиду ожиданий по снижению спроса, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с ситуацией.

Как пишет агентство Bloomberg, согласно одному из сценариев, которые будут обсуждаться, Саудовская Аравия возглавит коллективное дополнительное снижение нефтедобычи ОПЕК+ на 500 тыс. баррелей в сутки, которое продлится до окончания кризиса.

Однако несколько собеседников "Интерфакса", представляющие свои страны в ОПЕК+, не слышали о предложении снизить нефтедобычу на 500 тыс. б/с. Другой опцией, пишет Bloomberg, является временное снижение нефтедобычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с. Собеседники "Интерфакса" предлагают дождаться итогов заседания технического комитета, прежде чем предполагать возможные действия ОПЕК+.

Как отмечает Bloomberg, после техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров ОПЕК+ всех стран-участниц, либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

До возникновения ситуации с коронавирусом ОПЕК+ назначила заседание министров JMMC на 5-6 марта, чтобы решить судьбу текущего соглашения, предполагающего снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Кроме того, Саудовская Аравия отдельно обязалась снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, если все страны будут соблюдать свои обязательства.

Саудовская Аравия предпринимала усилия по переносу встречи на более ранний срок на фоне падения цен до шестимесячного минимума в свете угрозы спросу из-за коронавируса в Азии.

Россия первоначально отклоняла эти призывы, отмечает агентство. В пятницу, 31 января, министр энергетики Александр Новак сказал, что Россия готова реагировать на возможное снижение цен на нефть и готова провести встречу раньше марта, но нужно помониторить ситуацию еще несколько дней.

Накануне, 3 февраля, стало известно, что цена Brent в определенный момент торгов опустилась до минимума за 13 месяцев - до $54,7 за баррель.