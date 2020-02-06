Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг дальнейшим ростом blue chips на фоне подъема внешних фондовых площадок и нефти благодаря оптимистичным новостям о борьбе с новым коронавирусом из Китая; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,8-0,9%.

К 10:01 МСК индекс МосБиржи составил 3141,27 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1573,5 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,6%.

Доллар стоит 62,81 рубля (-0,06 рубля).

Подорожали рублевые акции "Сургутнефтегаза" (+1,6% и +0,5% "префы"), "Яндекса" (+1,2%), "Норникеля" (+1,1%), ВТБ (+1,1%), "Газпрома" (+1%), "Татнефти" (+1%), "Северстали" (+1%), "Башнефти" (+0,9%), "Распадской" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,8%), "НОВАТЭКа" (+0,8%).

Просели бумаги "Магнита" (-0,3%) на фоне известий, что компания в IV квартале минувшего года сократила чистую прибыль по МСФО на 51,2%, до 4 млрд руб.

В США накануне индексы выросли на 0,4-1,7% благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 160 тыс., а безработица осталась на уровне 3,5%.

Британские ученые, занимающиеся разработкой вакцины от "уханьского" коронавируса, сообщили, что значительно ускорили процесс разработки вакцины и она будет протестирована на животных уже на следующей неделе, тогда как тесты на людях начнутся летом, если будет привлечено достаточное финансирование, пишет Sky News.

В Азии в четверг на фоне оптимизма, что распространение нового коронавируса удастся сдержать, также преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, гонконгский Hang Seng растет на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,6%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

При этом трейдеры полагают, что влияние вспышки заболевания на мировую экономику будет ограниченным и краткосрочным, сообщает MarketWatch.

Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

Нефть утром в четверг также дорожает на ожиданиях действий ОПЕК+, несмотря на повышение запасов в США; цена Brent находится вблизи уровня при закрытии рынка акций РФ в среду. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $56,22 за баррель (+1,7% и +2,5% в среду), мартовская цена WTI - $51,8 за баррель (+2,1% и +2,3% накануне).

Технический комитет ОПЕК+ продолжит работу в четверг, поскольку не сумел завершить ее в запланированные два дня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией. Из-за вспышки коронавируса в Китае, вызвавшей падение цен на нефть на ожиданиях более низкого спроса, технический комитет по мониторингу договоренностей ОПЕК+ собирался на внеплановое заседание во вторник и в среду.

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в четверг вероятно продолжение наметившегося повышения по индексу РТС. Опасения, связанные с распространением коронавируса, постепенно уступают место оптимизму, поводом для которого, в частности, стало объявление Китаем о снижении в два раза пошлин на товары из США на сумму $75 млрд. На валютном рынке в начале торгов возможно продолжение коррекции доллара вниз - внешний фон остается сравнительно благоприятным для валют развивающихся рынков. Вместе с тем, на мировом валютном рынке продолжается укрепление доллара США к корзине валют, что может стать фактором, ограничивающим потенциал ослабления доллара к рублю, полагает эксперт.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, главным фактором улучшения аппетита к рисковым активам стал отход на второй план ситуации с распространением коронавируса в Китае. Действенные меры по локализации распространения инфекции, рост количества выздоровевших вкупе с появлением информации, хотя пока и не подтвержденной, о том, что в Китае нашли действующее средство против вируса, способствуют возвращению покупателей на рынки. При этом Китай не ограничился вливанием ликвидности на рынок для стабилизации ситуации. Идет речь о разработке стимулирующих мер, которые позволят нивелировать негативный эффект коронавируса на китайскую экономику. Плюс к этому китайские власти пошли навстречу США в торговых вопросах, приняв решение с 14 февраля снизить тарифы на часть американских товаров общим объемом $75 млрд.

В результате на первый план вновь выходят факторы, которые привели к росту рынков в конце 2019 - начале 2020 года. Инвесторы вспомнили, что в торговых войнах как минимум наступило перемирие, а ведущие центробанки продолжают стимулирующую политику. В частности, ФРС по итогам последнего заседания пообещала продолжить вливание ликвидности в систему до второго квартала.

На таком фоне логичным выглядит рост спроса на риск и возобновление восходящей динамики по широкому спектру активов. Однако инвесторам стоит помнить, что новости о распространении коронавируса и его влиянию на китайскую и мировую экономики еще могут оказать давление на рисковые активы.

Индекс МосБиржи предпримет очередную попытку преодоления уровня 3130 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением. В случае закрепления выше этого значения будет создан плацдарм для дальнейшей восходящей динамики. В рамках текущей сессии ожидается движение индекса МосБиржи в диапазоне 3130-3160 пунктов, считает Зварич.