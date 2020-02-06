Попытка рынка акций подрасти завершились распродажами из-за упавшей нефти на новостях ОПЕК+

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Попытка рынка акций РФ подрасти в четверг вслед за внешними фондовыми площадками на оптимизме в борьбе с коронавирусом из Китая завершилась распродажами вслед за упавшей нефтью из-за разочарований инвесторов рекомендациями ОПЕК+ по объемам сокращения добычи сырья; индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3100 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3096,68 пункта (-0,6%, утром индекс превышал 3145 пунктов), индекс РТС - 1539,42 пункта (-1,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,3%.

Доллар вырос до 63,37 рубля (+0,5 рубля).

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил в четверг журналистам в Москве, что Россия пока не готова сформулировать позицию по возможным шагам ОПЕК+ в связи с коронавирусом, не понимая ситуацию с ним до конца. При этом министр отметил, что позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась.

Рекомендация ОПЕК+

Тем временем, технический комитет ОПЕК+ по итогам трехдневного заседания рекомендовал в четверг странам-участницам снизить нефтедобычу еще на 600 тыс. б/с до июня, чтобы убрать последствия китайского коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на одного из делегатов.

Подешевели в четверг рублевые акции "НОВАТЭКа" (-4,9%), "РусАла" (-2,3%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-2,1%), "Россетей" (-2% и -2,1% "префы"), "Магнита" (-1,9%, до 3713 рублей), "ФСК ЕЭС" (-1,8%), "Ростелекома" (-1,8%), Сбербанка (-1,2%), "Газпром нефти" (-1,1%), "Интер РАО" (-1%), "АЛРОСА" (-0,8%), "Мосбиржи" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "Газпрома" (-0,5%).

Акции "Магнита" подешевели на фоне известий, что компания в IV квартале минувшего года сократила чистую прибыль по МСФО на 51,2%, до 4 млрд руб. Оборот торгов акциями компании на бирже превысил 4,332 млрд рублей.

Выросли акции "Яндекса" (+1,3%), "Аэрофлота" (+1,3%), ПАО "Полюс" (+1,1%), ВТБ (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Мечела" (+0,4%), "Распадской" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%).

В США индексы накануне выросли на 0,4-1,7% благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом, при этом S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды.

Британские ученые, занимающиеся разработкой вакцины от "уханьского" коронавируса, сообщили, что значительно ускорили процесс разработки вакцины и она будет протестирована на животных уже на следующей неделе, тогда как тесты на людях начнутся летом, если будет привлечено достаточное финансирование, пишет Sky News.

В четверг на фоне оптимизма, что распространение нового коронавируса удастся сдержать, также преобладала позитивная динамика индексов в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 2,4%, гонконгский Hang Seng - на 2,6%, китайский Shanghai Composite прибавил 1,7%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,4-0,9%) и продолжился подъем в США (индекс S&P 500 растет на 0,2%).

Кроме того, положительное влияние на настроения инвесторов оказала новость о том, что Китай принял решение о снижении пошлин на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Это коснется повышенных пошлин, которые были введены в сентябре 2019 года в ответ на увеличение пошлин на китайские товары в США. С 14 февраля размер дополнительных 10-процентных пошлин на американские товары будет снижен до 5%, а 5-процентных - до 2,5%.

В США в четверг вышла неплохая статистика по рынку труда: заявки на пособие по безработице на прошлой неделе сократились на 14 тыс. при прогнозах снижения на 1 тыс.

Тем временем, нефть в четверг растеряла весь утренний рост и ушла в "минус" после заявлений Новака и решений ОПЕК+ по вопросу ограничения добычи сырья; цена Brent к 18:50 МСК опустилась на $1,3 ниже уровня суточной давности. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent составила $54,89 за баррель (-0,7% и +2,5% в среду), мартовская цена WTI - $50,74 за баррель (-0,02% и +2,3% накануне).

После техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать внеочередную встречу министров всех стран-участников ОПЕК+ либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

По словам эксперта компании "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, внешний фондовый фон в четверг оставался вполне позитивным, лишь нефтяные цены сдают позиции.

В целом развивающиеся активы в последние сессии не демонстрируют столь высокого оптимизма, которым фонтанируют западные площадки. Информация о появлении эффективного противовирусного препарата, вызвавшая резкий рост всех рынков, не подтвердилась, однако глобальные инвесторы уже сделали ставки на то, что проблема заболевания не будет иметь серьезных последствий для экономики и рынков.

На продленной на один день встрече техкомитета ОПЕК+ в четверг было рекомендовано участникам альянса снизить добычу на дополнительные 600 тыс. б/с. Однако нефтяные цены на это сообщение отреагировали ускорением снижения. Вероятно, инвесторы восприняли такой шаг в качестве еще одного признака серьезных проблем и безрадостных перспектив рынка нефти, считает эксперт.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ начинал день оптимистично, добравшись до отметки 3145 пунктов по индексу МосБиржи, но удержаться на этих уровнях у рынка пока не получается. Нефть развернулась и вновь ушла ниже $55 за баррель Brent на опасениях провала спроса из-за коронавируса в Китае. Слухи из ОПЕК+ пока говорят о том, что может быть принято решение о дополнительном снижении добычи на 0,6 млн б/с, хотя многие рассчитывали на более значимый объем сокращения.

"Магнит" отчитался о падении прибыли в 2019 году, а рост общей выручки на 11% был обеспечен лишь благодаря увеличению торговых площадей. В лидерах роста оказались GDR En+ (+3,7%) - компания намерена выкупить пакет своих акций у ВТБ ниже рыночной стоимости, но обещания вернуться к выплатам дивидендов по итогам 2020 года компенсировало данный факт.

Среди аутсайдеров оказался "НОВАТЭК" . China National Offshore Oil Corp. объявила форс-мажор по приемке СПГ-танкеров, как об этом сообщает Reuters. Компания отвечает почти за половину получаемого СПГ Китаем, отмечает аналитик.

Нефть

Нефть начинала день бодрым ростом, но затем развернулась вниз на фоне заявления Новака, что в России пока не определились с позицией по дополнительному сокращению производства в рамках соглашения ОПЕК+. Технический комитет ОПЕК рекомендовал снизить добычу еще на 0,6 млн б/с к ранее одобренным 1,7 млн б/с, однако для рынка этого оказалось недостаточно. В начале недели китайская Sinopec объявила о том, что планирует снизить нефтепереработку в феврале на 12%, или на 600 тыс. б/с., а значит, масштабы краткосрочного падения спроса могут быть заметно больше, чем этот объем.

В итоге рост российского рынка акций неожиданно натолкнулся на реальные факты сокращения закупок энергоносителей Китаем. Поскольку РФ является одним из основных поставщиков нефти в КНР, то сокращение закупок непосредственно касается перспектив выручки отечественных нефтяников. Также могут пострадать поставщики СПГ - как "НОВАТЭК", так и "Газпром" . В любом случае, рынку требуется какое-то время, чтобы оценить непосредственные потери. Рубль также попал под давление из-за снижения ожиданий, что ЦБ РФ продолжит цикл смягчения монетарной политики, считает Кочетков.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российские индексы уже днем развернулись вниз ввиду ухудшения внешнего фона.

Негативное влияние на акции "НОВАТЭКа" оказали сообщения СМИ о возможном сокращении импорта сжиженного природного газа в Китай. Акции "Магнита" в четверг оказались под давлением распродаж после сообщений о падении чистой прибыли по МСФО в 2019 году. С технической точки зрения бумаги "Магнита" после снижения смогли отскочить вверх от важной поддержки 3675 руб. (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Закрепление ниже открыло бы пространство для дальнейшего снижения с первыми целями 3500-3580 руб. Индикатор ADX не исключает негативного для "быков" сценария и указывает на возможную смену тренда на нисходящий. Тем не менее, до закрепления ниже 3675 руб. однозначных сигналов на открытие "шортов" не поступает, а вот способность отвоевать сопротивление 3860 руб. откроет перспективы роста к 4000 руб., считает аналитик.

В Европе статистика показала падение промышленных заказов Германии в декабре на 2,1% против ожиданий роста на 0,6%. Участники рынка несколько устали от покупок, в связи с чем сбавили их темпы. В США оптимизм также поубавился, несмотря на намерение Китая с 14 февраля вдвое снизить пошлины на импорт ряда американских товаров.

Индексы МосБиржи и РТС в очередной раз отскочили вниз от уровней средних полос Боллинджера дневных графиков (3135 и 1590 пунктов). Импульс к краткосрочному росту на данный момент не получает продолжения, что выступает предвестником дальнейшей фиксации прибыли. В США давление на индексы будет оказывать факт обновления исторических максимумов, полагает Кожухова.

В свою очередь, аналитики Нордеа банка отмечают, что рынки игнорируют распространение коронавируса в Китае, несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне сообщила об отсутствии доказанного способа лечения вируса, а темпы прироста количества заболевших в последние два дня заметно возросли. Поэтому говорить, что тема коронавируса уже полностью исчерпана, пока рано.

Нефть Brent в средине недели протестировала $56 за баррель на фоне решения Китая вдвое снизить пошлины на импортные товары из США. Итоги экстренного совещания технического комитета ОПЕК+ не оказали поддержки нефтяному рынку и цены откатились обратно.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в четверг выступили акции ПАО "Фармсинтез" (-8,6%), ПАО "Мультисистема" (-5,3%), ПАО "Нефтекамский автозавод" (-4,4%), ПАО "Владимирский химический завод" (-4,4%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (-3,5%).

Выросли бумаги ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+39,8% и +35,6% "префы"), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+11%), ПАО "Галс-девелопмент" (+7,7%), "МРСК Северного Кавказа" (+3,6%), "Белона" (+3%), "префы" "МГТС" (+3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 68,275 млрд рублей (из них 11,099 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).