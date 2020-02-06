Китай решил снизить пошлины на товары из США на $75 млрд
Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Комитет Госсовета КНР по тарифно-налоговой политике решил снизить пошлины на американские товары общей стоимостью $75 млрд. Решение коснется повышенных пошлин, введенных в сентябре 2019 года в ответ на рост увеличение тарифов в США на китайские товары.
С 14 февраля дополнительные 10-процентыне пошлины на импорт из США будут снижены до 5%, а 5-процентные - до 2,5%.
Решение принято ради содействия "здоровому и стабильному развитию китайско-американских экономических и торговых отношений", цитирует "Синьхуа" пресс-релиз комитета. Чиновники надеются на соблюдение обеими сторонами достигнутых договоренностей.
15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер вице-премьер Госсовета подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между странами. Оно предусматривает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет, а Вашингтон за это не будет вводить дополнительные ограничения на импорт из Китая.