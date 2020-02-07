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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:55

Brent начала расти после падения котировок в четверг

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Утром в пятницу котировки нефти растут на ожиданиях решения России по рекомендациям технического комитета ОПЕК+ сильнее сократить добычу в связи со вспышкой коронавируса. Министр энергетики Александр Новак заявил, что позиция Москвы определится в ближайшие несколько дней, а пока там будут следить за развитием ситуации.

К 9:19 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на $0,08 (на 0,15%), до $55,01 за баррель. В четверг контракт подешевел на $0,35 (на 0,63%), до $54,93 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI дорожали к этому моменту на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,04 (на 0,08%), до $50,99 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,14 (на 2,3%, максимальный скачок с 3 января), до $50,75 за баррель.

"Цены на нефть, скорее всего, останутся под давлением, если коронавирус продолжит оказывать влияние на Китай, поскольку это вызовет сокращение спроса", - полагают аналитики AxiCorp.

Технический комитет ОПЕК+ посоветовал странам-участницам снизить нефтедобычу еще на 600 000 б/с, чтобы сгладить последствия вспышки китайского коронавируса. Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

Александр Новак ОПЕК Brent WTI

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