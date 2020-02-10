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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 09:23

Brent подешевела до $54,39 за баррель

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром в понедельник вслед за уменьшением вероятности проведения внеочередной встречи ОПЕК+.

К 8:22 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (на 0,15%), до $54,39 за баррель. За торги пятницы контракт подешевел на $0,46 (на 0,84%), до $54,47 за баррель.

К тому же времени мартовские фьючерсы на WTI дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,06 (на 0,12%), до $50,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI подешевела на $0,63 (на 1,24%), до $50,32 за баррель.

Внеочередной встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом в феврале не ожидается, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. По его словам, чиновники проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что досрочной встречи министров не будет, она пройдет в марте, по графику.

На прошлой неделе технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам соглашения снизить нефтедобычу еще на 600 000 б/с, чтобы ликвидировать последствия китайского коронавируса.

Министр энергетики Алжира президент конференции ОПЕК Мухамед Аркаб заявил в субботу, что картель может дополнительно сократить добычу нефти до конца 2020 года в связи с падением спроса. По мнению аналитиков Sanford C. Bernstein & Co., для приведения рынка к равновесию необходимо дополнительное сокращение добычи на 500 000 б/с.

В воскресенье в Каире начались двухдневные переговоры под эгидой ООН об урегулировании ливийского конфликта. Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с середины января начала блокировать объекты нефтяной промышленности. Это заставило национальную нефтяную корпорацию NOC снижать добычу нефти, которая до этого составляла по различным данным 1-1,2 млн б/с.

Brent WTI ОПЕК Пярвиз Шахбазов Ливия Халифа Хафтар

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