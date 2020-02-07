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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:24

В Белоруссии запретили опасные российские конфеты Fruzzy Duo

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Гродно в продаже обнаружили российские жевательные конфеты Fruzzy Duo с превышенным содержанием (в 2,3 раза выше предельно допустимого) транс-изомеров жирных кислот и запретили их продавать, сообщила Гродненская инспекция Госстандарта Белоруссии.

Превышение транс-изомеров нарушает требования техрегламентов Таможенного союза о безопасной пищевой продукции, объяснили чиновники.

Госстандарт может внести конфеты Fruzzy Duo в официальный перечень опасной продукции.

В списке в начале февраля уже появились пастилки "Вишневые" и "Сливовые" производства АО "Кондитерская фабрика "Пермская". В них, как оказалось, нарушены требования техрегламентов по безопасности и маркировке и, в частности, превышено содержание диоксида серы.

С начала года в перечень также попали другие российские кондитерские изделия, рыбные консервы и сок.

Конфеты Fruzzy Duo делает подольское АО "Би-энд-би".

Белоруссия Гродно Госстандарт Fruzzy Duo Подольск Пермская

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