Поиск

Россельхознадзор дважды перехватил на границе одну и ту же партию белорусского сыра

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора дважды задержали на границе и вернули обратно одну и ту же партию просроченного сыра из Белоруссии. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обвинило ветеринарную службу Белоруссии в ненадлежащем контроле за поставками.

30 июня было забраковано больше 20 тонн сыра производства "Беловежских сыров", срок годности которого истек 19 июня, напомнило ведомство. Также в оформленных в Белоруссии электронном ветеринарном сертификате и удостоверении качества не было сведений об этом продукте. Сыр вернули отправителю.

3 июля на том же пункте проверили тот же грузовик с тем же сыром, на котором местами были заменены этикетки и на который оформили новые документы. У части товара была порвана упаковка, и сыр был в плохом состоянии, отметили чиновники. При этом государственная ветеринарная служба Белоруссии 1 июля выдала на эту партиию сертификат годности.

В Россельхознадзоре усомнились, проверяли ли этот сыр вообще и был ли ветеринарный контроль объективен.

Сыр вернули отправителю под контролем сотрудников белорусской ветеринарной службы для расследования. В Россельхознадзоре ждут результатов проверки.

Белоруссия. ветеринарная служба Россельхознадзор

Новости по теме

Новости

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

Белый дом смягчил для американских компаний запрет на сотрудничество с Huawei

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

У Airbus появился шанс обойти Boeing по числу поставок самолетов в 2019 году

"Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" попросили налоговые льготы для арктического кластера

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Состояние миллионеров в мире в 2018 году сократилось впервые за семь лет

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

Грузинский лари рухнул за день почти на 3% из-за обострения отношений с РФ

"Транснефть" назвала беспрецедентным скопившийся объем безадресной нефти "Роснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

"Роснефть" снизила добычу из-за проблем с нефтепроводами "Транснефти"

Основатель микрофинансовой организации "Домашние деньги" признан банкротом

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

Forbes опубликовал список богатейших госслужащих и депутатов России

В Минсельхозе обеспокоились массовой гибелью пчел

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');