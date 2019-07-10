Россельхознадзор дважды перехватил на границе одну и ту же партию белорусского сыра

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Россельхознадзора дважды задержали на границе и вернули обратно одну и ту же партию просроченного сыра из Белоруссии. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям обвинило ветеринарную службу Белоруссии в ненадлежащем контроле за поставками.

30 июня было забраковано больше 20 тонн сыра производства "Беловежских сыров", срок годности которого истек 19 июня, напомнило ведомство. Также в оформленных в Белоруссии электронном ветеринарном сертификате и удостоверении качества не было сведений об этом продукте. Сыр вернули отправителю.

3 июля на том же пункте проверили тот же грузовик с тем же сыром, на котором местами были заменены этикетки и на который оформили новые документы. У части товара была порвана упаковка, и сыр был в плохом состоянии, отметили чиновники. При этом государственная ветеринарная служба Белоруссии 1 июля выдала на эту партиию сертификат годности.

В Россельхознадзоре усомнились, проверяли ли этот сыр вообще и был ли ветеринарный контроль объективен.

Сыр вернули отправителю под контролем сотрудников белорусской ветеринарной службы для расследования. В Россельхознадзоре ждут результатов проверки.