Глава ИКАР заявил о серьезном падении мировых цен на зерно из-за коронавируса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Распространение коронавируса серьезно уронило мировые цены на зерно, заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько на конференции "Где маржа-2020" в пятницу в Москве.

"Мы находимся в тяжелой ситуации, связанной с коронавирусом. Это тоже серьезно уронило мировые цены - так же, как и при предыдущих вспышках (опасных болезней - ИФ)", - сказал он.

"Текущая ситуация выглядит так, что цена достигла пика - $231-232 за тонну - и пошла вниз. Даже не потихонечку, она довольно сильно свалилась за последние несколько недель", - добавил Рылько.

По его словам, в четверг, 6 февраля, можно было продать российскую пшеницу нового урожая на август по цене $200-201 за тонну. "Но мы понимаем, что все еще будет сильно меняться", - констатировал он.