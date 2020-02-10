Рубль растерял темпы роста из-за активно дешевеющей нефти

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро отыграли значительную часть потерь первой половины дня и лишь слабо снижаются на Московской бирже в понедельник вечером, рубль немного меняется к бивалютной корзине на фоне усилившей падение нефти.

Курс доллара США составил 64,12 руб. в 19:00, что всего на 0,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 70,04 руб., подешевев на 11,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 5,3 копейки - до 66,79 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль вечером растерял темпы роста первой половины дня и лишь слегка повышается к доллару и евро на вечерних торгах. Этому способствует усиление снижения котировок нефти, дешевеющей на опасениях снижения темпов роста глобальной экономики и уменьшения спроса из-за вспышки коронавируса в Китае.

Вспышка коронавируса в Китае остается в центре внимания рынков. По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 воскресенья по московскому времени) число зараженных коронавирусом составило в стране 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем днем ранее.

Министерство финансов КНР сообщило, что на борьбу с коронавирусом в Китае выделяется 71,85 млрд юаней ($10,26 млрд). В заявлении ведомства отмечается, что средства будут направлены на то, чтобы граждане могли позволить себе диагностику и лечение. В нем говорится, что эти средства будут также использоваться для того, чтобы регионам страны было достаточно ресурсов на борьбу с вирусом.

Кроме того, Народный банк Китая (НБК) продолжает поддерживать финансовые рынки. В понедельник НБК влил в финансовую систему 900 млрд юаней ($129 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Ранее в ходе торгов участники внутреннего валютного рынка позитивно оценили решение международного рейтингового агентство Fitch подтвердить долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах на уровне "BBB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

Твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и разумная бюджетная стратегия поддерживают увеличение макроэкономической стабильности, устойчивости к внешним шокам и сокращение зависимости от цен на нефть, отмечают в Fitch.

В то же время эксперты Fitch отмечают, что распространение китайского коронавируса несет в себе риски в связи с потенциальными последствиями для внешнего спроса, цен на сырьевые товары и с возможностью сокращения производства нефти в случае согласования дополнительного ограничения добычи в рамках ОПЕК+.

Доля вложений нерезидентов в ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в январе выросла на 1,8 процентного пункта, до 33,2%, что в объемах по номиналу соответствует росту на 131 млрд рублей, сообщается в Обзоре финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.

Прирост доли нерезидентов был обусловлен в том числе погашением 29 января выпуска ОФЗ на 250 млрд рублей, в котором отсутствовали вложения нерезидентов на дату погашения.

В январе нерезиденты и дочерние иностранные организации больше всего покупали ОФЗ на аукционах (113 млрд рублей), на биржевых торгах покупки составили 15 млрд рублей. Остальной объем покупок пришелся на внебиржевой рынок.

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в понедельник. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени упали на 0,97% - до $53,94 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на март на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снижаются к этому времени на 0,48% - до $50,08 за баррель.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 11 февраля на 29,88 копейки, до 63,7708 руб./$1, и увеличил курс евро на 19,38 копейки, до 69,8226 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи повысился в понедельник на 22,97 копейки по отношению к пятнице и составил 63,8664 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 13,55 копейки и составил 63,9466 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 497,446 млн, из которых $623,721 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 873,725 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 17,22 копейки, до 69,8783 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 повысился на 4,16 копейки и составил 69,9764 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR658,006 млн, из которых EUR257,656 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR400,35 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем на решении ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 6,0% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 12 базисных пункта (б.п.) - до 6,3% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 10 б.п. - до 6,25% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 7 б.п. - до 6,31% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев упали на 10 б.п. - до 6,35% и 6,37% годовых соответственно.