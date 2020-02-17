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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 08:04

Brent подешевела до $57,17 за баррель

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются в понедельник после максимального недельного роста с сентября.

Новый коронавирус в Китае

К 8:17 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,13 (на 0,23%), до $57,17 за баррель. За торги пятницы контракт подорожал на $0,98 (на 1,74%), до $57,32 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому же времени дешевели на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,01 (на 0,02%), до $52,04 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,63 (на 1,23%), до $52,05 за баррель.

На прошлой неделе Brent подорожала более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

"На прошлой неделе мы наблюдали осторожный оптимизм, что распространение коронавируса не будет ускоряться или его удастся удержать в пределах Китая. Но этого осторожного оптимизма не хватило, чтобы нефть восстановила все свои утраченные позиции", - констатирует основатель консалтинговой компании Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари.

Тем временем Bloomberg сообщил, что ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередной встречи, поскольку Россия не поддержала эту идею. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца года, углубив сокращения на 600 000 б/c во втором квартале.

В понедельник Народный банк Китая снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса.

ОПЕК Китай НБК Brent WTI

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