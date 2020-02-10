Специалисты в области логистики спрогнозировали глобальную рецессию в 2020 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры компаний в сфере логистики ожидают рецессии в мировой экономике в 2020 году на фоне опасений насчет объемов глобальной торговли, неопределенных перспективах роста и сохраняющейся напряженности в отношениях США и Китая.

Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев допускают 64% отраслевых экспертов, принявших участие в исследовании в рамках 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index. Лишь 12% из 780 респондентов считают рецессию маловероятной.

В то же время большинство руководителей в сфере логистики говорят, что их компании справятся с турбулентностью, которую могут вызвать торговые противоречия между США и Китаем. 77% из тех, у кого есть операции и инвестиции в Китае, сказали, что не будут менять свои планы, несмотря на разногласия Вашингтона и Пекина.

Опрос является частью исследования 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index, которое иллюстрирует настроение отрасли и представляет собой рейтинг 50 ведущих развивающихся рынков. Индекс является показателем конкурентоспособности стран на основе их устойчивости в области международной и внутренней логистики и фундаментальных основ бизнеса.

"К опасениям рецессии не следует относиться легкомысленно, особенно на фоне неопределенности в отношении последствий вспышки коронавируса", - говорит главный исполнительный директор Agility Global Logistics Эсса Аль-Салех.

"Между тем многие развивающиеся рынки смогли справиться с рядом факторов - политическими и социальными волнениями, структурными проблемами, а в некоторых случаях - намеренно введенными санкциями - не слишком существенно ослабив свои позиции за прошедший год, что является позитивным сигналом", - отметил он.

Agility Emerging Markets Logistics Index оценивает 50 стран по факторам, которые делают их привлекательными для провайдеров логистических услуг, транспортно-экспедиторских компаний, судоходных компаний, грузовых авиаперевозчиков и дистрибьюторов. В 2020 году в первую десятку развивающихся рынков вошли Китай, Индия, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Катар, Мексика, Таиланд и Турция.