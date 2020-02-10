Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:15

Специалисты в области логистики спрогнозировали глобальную рецессию в 2020 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Топ-менеджеры компаний в сфере логистики ожидают рецессии в мировой экономике в 2020 году на фоне опасений насчет объемов глобальной торговли, неопределенных перспективах роста и сохраняющейся напряженности в отношениях США и Китая.

Вероятность рецессии в ближайшие 12 месяцев допускают 64% отраслевых экспертов, принявших участие в исследовании в рамках 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index. Лишь 12% из 780 респондентов считают рецессию маловероятной.

В то же время большинство руководителей в сфере логистики говорят, что их компании справятся с турбулентностью, которую могут вызвать торговые противоречия между США и Китаем. 77% из тех, у кого есть операции и инвестиции в Китае, сказали, что не будут менять свои планы, несмотря на разногласия Вашингтона и Пекина.

Опрос является частью исследования 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index, которое иллюстрирует настроение отрасли и представляет собой рейтинг 50 ведущих развивающихся рынков. Индекс является показателем конкурентоспособности стран на основе их устойчивости в области международной и внутренней логистики и фундаментальных основ бизнеса.

"К опасениям рецессии не следует относиться легкомысленно, особенно на фоне неопределенности в отношении последствий вспышки коронавируса", - говорит главный исполнительный директор Agility Global Logistics Эсса Аль-Салех.

"Между тем многие развивающиеся рынки смогли справиться с рядом факторов - политическими и социальными волнениями, структурными проблемами, а в некоторых случаях - намеренно введенными санкциями - не слишком существенно ослабив свои позиции за прошедший год, что является позитивным сигналом", - отметил он.

Agility Emerging Markets Logistics Index оценивает 50 стран по факторам, которые делают их привлекательными для провайдеров логистических услуг, транспортно-экспедиторских компаний, судоходных компаний, грузовых авиаперевозчиков и дистрибьюторов. В 2020 году в первую десятку развивающихся рынков вошли Китай, Индия, ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Саудовская Аравия, Катар, Мексика, Таиланд и Турция.

2020 Agility Emerging Markets Logistics Index США Китай Эсса Аль-Салех

Новости

В Белоруссии заявили о планах покупать у России нефть по цене 83-85% от мировой

Расходы американцев в День святого Валентина в 2020 году поставят новый рекорд

Расходы американцев в День святого Валентина в 2020 году поставят новый рекорд

У половины получателей микрозаймов в конце года долговая нагрузка превышала 50%

У половины получателей микрозаймов в конце года долговая нагрузка превышала 50%

Москва сократит на 60 млн рублей расходы на разгон облаков

"РТ-Инвест" решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

"РТ-Инвест" решил построить до 2030 года 30 мусоросжигательных заводов в России

РЖД решили ускорить модернизацию БАМа и Транссиба

Рубль вырос к доллару и евро после падения в конце прошлой недели

Белоруссия будет покупать нефть у России по мировым ценам

Минск попросил Россию о смягчении условий кредита на Белорусскую АЭС

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними

Заявление Банка России: Времена меняются, и ставка меняется вместе с ними
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');