Более 100 человек за сутки умерли от коронавируса в провинции Хубэй

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 103 случая летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и 2,097 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 67 человек, выявлено 1,552 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) 31,728 тыс. человек (в Ухане - 18,454 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 974 случаях (в Ухане - 748 случаев). Уровень смертности в провинции в целом составил 3,07%.

После выздоровления из медучреждений выписано 2,222 тыс. человека.