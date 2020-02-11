Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,8-0,9%

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник ростом цен blue chips на фоне общемировой коррекции после отката. Отскок обусловлен ожиданиями стимулирующих мер экономики Китая в условиях распространения коронавируса; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов прибавили 0,8-0,9%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3088,92 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1516,6 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,7%.

Доллар упал до 63,81 рубля (-0,32 рубля).

Подорожали акции "НОВАТЭКа" (+1,7%), "Татнефти" (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (+1,5% и +0,9% "префы"), "Яндекса" (+1,4%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,1%), АФК "Система" (+1,1%), "Роснефти" (+1,1%), "Интер РАО" (+1%), "РусАла" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Мобильных телесистем" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,9%), "Норникеля" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в 2019 году выросла на 15%, до 21,8 млрд рублей, следует из отчета компании. Выручка составила 55,1 млрд рублей, прибавив 2,2%.

Просели бумаги "Распадской" (-0,2%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "префы" "Мечела" (-0,3%).

В США индексы накануне выросли на 0,6-1,1%, Nasdaq и S&P 500 завершили торги на рекордных максимумах, инвесторы оценивали отчеты компаний.

Эпидемия пневмонии в Китае

Между тем на рынке сохранялись опасения по поводу распространения коронавируса из Китая.

В КНР по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 по Москве понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 42,638 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,016 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

В то же время, почти 4 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений, их число увеличилось за сутки на 716 человек.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в воскресенье министерство финансов КНР.

Федеральная резервная система (ФРС) США назвала потенциальные последствия распространения китайского коронавируса новой угрозой для перспектив экономики США, говорится в полугодовом докладе ФРС о денежно-кредитной политике.

Эпидемия пневмонии в Китае, вызванная новым коронавирусом, которая уже привела к закрытию ряда городов и остановке туризма в стране, может дестабилизировать экономику КНР, что будет иметь последствия для мировой экономики, отмечают в Федрезерве.

Представители Федрезерва ранее заявляли, что дальнейшего снижения ставки не потребуется, если не произойдет существенного ухудшения экономических прогнозов. При этом некоторые из них дали понять, что считают более вероятным возникновение непредвиденных событий, которые вынудят ФРС вновь снизить ставку, чем событий, способных подтолкнуть центробанк к повышению ставки.

Во вторник растут фондовые индексы в Азии (Япония не работает в связи с празднованием Дня основания государства, китайский Shanghai Composite растет на 0,4%, гонконгский Hang Seng - на 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,3%) на ожиданиях от Китая новых мер по стимулированию экономики.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что эпидемия нового коронавируса еще не достигла пика. "Главный признак заключается в том, чтобы увидеть, что цифры (количество инфицированных - ИФ) достигают пика, а затем снижаются даже по прошествии инкубационного периода. Мы пока что не на этой стадии", - заявил представитель ВОЗ в Китае Гауден Галеа.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телевизионном выступлении сказал, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным", сообщает AP.

Нефть

Нефть утром во вторник корректируется вверх после падения накануне до минимумов более чем за год; цена Brent находится на $0,15 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 составила $53,97 за баррель (+1,3% и -2,2% в понедельник), мартовская цена WTI - $50,13 за баррель (+1,1% и -1,5% накануне).

Негативом для рынка выступает сокращение спроса на топливо в Китае из-за того, что многие предприятия не возобновили работу после новогодних каникул в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть намечена на конец февраля или начало марта.

"Я разговаривал с генеральным секретарем ОПЕК (Мохаммедом - ИФ) Баркиндо, и он известил, что (министерская встреча - ИФ) планируется или в конце феврале или в ранее намеченные сроки", - сказал Ногаев журналистам в кулуарах правительства во вторник.

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром во вторник вероятно повышение по индексу РТС, с позиций технического анализа возможна поддержка вблизи уровня 1500 пунктов. Опасения в отношении влияния коронавируса на мировую экономику смягчаются по мере роста числа случаев выздоровления, но обстановка на рынках акций в целом пока не позволяет говорить о восстановлении восходящего тренда.

На валютном рынке в начале торгов вероятна коррекция доллара вниз под влиянием внешнего фона. Во второй половине дня ожидаются выступления глав ЕЦБ и ФРС США (начало в 17:00 и 18:00 по Москве соответственно), которые могут повлиять на ожидания участников рынка в отношении динамики процентных ставок.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, в результате предыдущих дней снижения индекс МосБиржи подошел близко к зоне поддержки 3000-3020 пунктов. Если ситуация со вспышкой коронавирусной инфекции не начнет улучшаться, то следующей целью движения вниз станут значения в районе 2820-2850 пунктов, где будет разумным проявить некоторую склонность к риску.

Американские "быки" вновь показали свою силу, основным позитивным фактором остаются отчеты компаний, а тревоги по поводу коронавируса кажутся американским инвесторам далекими. Между тем, ВОЗ предупреждает, что другие страны также должны приготовиться к борьбе с коронавирусом.

В Morgan Stanley допускают, что в первом квартале китайская экономика покажет отрицательную динамику относительно предыдущего квартала, а в годовом выражении расширится лишь на 1%. Если же пик заболеваемости не будет пройден до апреля, то в первом квартале будет сокращение ВВП, как в квартальном, так и в годовом выражении. На рынке нефти во вторник наметился технический отскок, однако к вечеру динамика может вновь стать отрицательной. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Тем не менее, российские индексы могут утром подрасти, доллар также может вернуться под отметку 64 руб./$1. Впереди еще много тревог, которые могут вновь ухудшить настроение инвесторов, полагает Кочетков.