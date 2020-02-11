Рубль начал торги на Московской бирже гэпом вверх

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Во вторник курсы рубля к доллару и евро начали торги на Московской бирже с гэпа вниз на фоне уверенно дорожающей нефти и роста оптимизма на мировых рынках.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 63,77-63,88 рубля за доллар, по итогам первой минуты торгов доллар подешевел на 31,5 копейки к уровню закрытия понедельника, до 63,82 рубля. Евро подешевел на 35,25 копейки до 69,63 рубля. Бивалютная корзина ($0,55 и 0,45 евро) подешевела на 33,19 копейки к уровню закрытия понедельника, до 66,4 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,42 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 19,26 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно растет к доллару и евро на старте торгов благодаря нефти, активно восстанавливающейся после обвала, произошедшего в понедельник, и позитивным сигналам с внешних рынков. Трейдеры продолжают следить за новостями о распространении эпидемии пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, и ждут от Китая новых мер по стимулированию экономики.

Председатель КНР Си Цзиньпин в телеэфире заявил, что "фундаментальные факторы для долгосрочного экономического развития Китая остаются неизменными, а влияние эпидемии на экономику будет краткосрочным".

На утро 11 февраля в Китае с учетом Тайваня, Макао и Гонконга было подтверждено 42 708 случая заражения новой инфекцией, за пределами Китая - еще более 390. 1018 заболевших умерли, почти 4000 выздоровели. Число выздоровевших выросло на сутки на 716 человек.

Аппетит к риску растет на фоне признаков стабилизации темпов распространения эпидемии, отмечает Bloomberg. В китайской провинции Хубэй было зафиксировано самое маленькое число новых случаев заболевания с 1 февраля.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер сказал в понедельник, что американская экономика находится в хорошем состоянии, отметив, что на данный момент он не видит причин корректировать ключевую ставку.

Харкер сказал, что "еще слишком рано говорить о том, какие последствия окажет распространение коронавируса на мировую экономику", при этом добавив, что негативное воздействие эпидемии на китайскую экономику - это то, за чем стоит наблюдать.

Цены на нефть эталонных марок во вторник поднимаются после падения днем ранее до минимумов более чем за год. Негативом для рынка выступает сокращение спроса на топливо в Китае из-за того, что многие предприятия не возобновили работу после новогодних каникул в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

К 10:01 апрельские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 1,31%, до $53,97 за баррель. За понедельник контракт подешевел на 2,2%, до $53,27 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 1,13%, до $50,13 за баррель. По итогам предыдущей сессии WTI подешевела на 1,49%, завершив день на отметке $49,57 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку оказал подъем фондового рынка США благодаря сильной корпоративной отчетности и экономическим показателям, однако давление может возобновиться на фоне распространения коронавируса, что продолжает сказываться на китайской экономике и спросе на нефть.

Министр энергетики Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что министерская встреча ОПЕК+ может быть намечена на конец февраля или начало марта.