Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1%

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в начале торгов в среду сохранил восходящий импульс предыдущего дня на фоне выросших внешних фондовых площадок на сигналах некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса, а также дорожающей нефти в ожидании решения России относительно рекомендации ОПЕК+ по сокращению добычи; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3101,31 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1541,72 пункта (+0,1%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,3%.

Доллар просел до 63,17 рубля (-0,2 рубля).

Подорожали рублевые акции "Мечела" (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (+1,1%), "Распадской" (+1,1%), "Роснефти" (+0,8%), "РусГидро" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Россетей" (+0,5%), "Газпрома" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Башнефти" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%).

Просели бумаги ПАО "Полюс" (-0,8%), "Ростелекома" (-0,4%), "Яндекса" (-0,2%).

Американские индексы

В США индексы S&P 500 и Nasdaq во вторник, 11 февраля, выросли на 0,1-0,2% и обновили свои максимумы, Dow Jones по итогам дня не изменился.

Поддержку рынку оказали сигналы некоторого замедления темпов распространения китайского коронавируса. Кроме того, трейдеры оценивали выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, представившего полугодовой доклад о денежно-кредитной политике в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США.

Распространение коронавируса будет иметь последствия для китайской экономики в первом квартале 2020 года и, возможно, для американской экономики, заявил Пауэлл, отвечая на вопросы законодателей. По его словам, пока слишком рано делать выводы о том, приведет ли эпидемия к устойчивым и значительным изменениям в экономике США. "Сейчас мы не можем оценить экономические последствия", - отметил он, добавив, что "Китай принял очень серьезные меры для борьбы с коронавирусом".

Распространение коронавируса не изменило ни прогнозы Федрезерва для американской экономики, ни мнение большинства членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) о том, что базовая процентная ставка должна остаться неизменной до конца текущего года.

Индексы в Азии тоже растут

В среду в Азии также преобладает рост индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite растет на 0,8%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

По данным Госкомитета здравоохранения КНР, по состоянию на 00:00 часов по местному времени среды (19:00 по Москве вторника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, в стране составило 44,653 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,113 тыс. случаев (смертность 2,49%).

Агентство Bloomberg отмечает, комментируя новые данные, что число новых случаев заболевания в провинции Хубей снизилось до минимального в этом месяце уровня, а число подозрений на случаи заражения по всей территории Китая упало на 5 тыс. - до 16 тыс.

Дорожающая нефть

Нефть в среду дорожает в ожидании решения России относительно рекомендации по сокращению добычи и публикации данных Минэнерго США о запасах; цена Brent утром находится на $0,4 выше уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $54,97 за баррель (+1,8% и +1,4% накануне), мартовская цена WTI - $50,6 за баррель (+1,3% и +0,8% во вторник).

Трейдеры ожидают решения России относительно рекомендации технического комитета ОПЕК+ по дополнительному сокращению добычи нефти. Во вторник, 11 февраля, министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что "Россия внимательно изучает рекомендацию технического комитета с целью оценки ситуации и определения взвешенного подхода, основанного на интересе рынка в целом".

Данные Американского института нефти (API) показали рост запасов "черного золота" в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей, что может стать максимальным ростом за последние три месяца. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозируют рост на 3,2 млн баррелей. Официальная статистика по запасам будет обнародована министерством энергетики США в среду в 18:30 по Москве.

Служба энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США снизила свой прогноз мирового спроса на нефть и жидкое топливо в первом квартале на 800 тыс. б/с до 100,26 млн б/с из-за вспышки коронавируса и более теплой зимы.

Мнения аналитиков

По мнению ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, утром в среду возможно продолжение повышения индекса РТС на фоне смягчения опасений, вызванных распространением коронавируса в Китае, а также в ожидании "дивидендного сезона" - российские компании начали озвучивать финансовые показатели за прошедший год, позволяя инвесторам сделать оценки в отношении ожидаемых дивидендов. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация доллара в диапазоне 63-63,5 руб./$1.

Как отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов, инвесторы позитивно отреагировали на новости о замедлении темпов распространения коронавируса, пик которого придется на конец февраля. При этом неопределенность вокруг замедления деловой активности и потребительских расходов в Китае сохраняется, что, впрочем, не мешает росту фондовых рынков.

Поддержку инвесторам оказывают меры центральных банков. Народный банк Китая продолжает вливать ликвидность, что позволило индексу Shanghai Composite почти вернуться к уровням, отмечавшимся до начала пандемии вируса. Уверенно продолжает себя чувствовать и американский рынок, где индексы находятся на максимумах.

Пауэлл в очередной раз заявил о стабильности американской экономики. Распространение коронавиурса способно повлиять на экономическую активность в США, но пока ФРС не может оценить негативный эффект.

Российский рынок акций пытается начать фазу восстановления на фоне прекращения падения нефтяных котировок и склонности к росту мировых площадок. Внешний фон в среду свидетельствует о сдержанной динамике, индекс МосБиржи попытается преодолеть уровень 3100 пунктов, но движение к 3150 пунктам без сильных драйверов ввиду значительного улучшения внешней конъюнктуры будет затруднительным. Из корпоративных новостей интерес представляет отчетность НЛМК - крупнейший производитель стали в РФ на фоне падения продаж на 3% и мировых цен наряду с ММК и "Северсталью" может показать слабые результаты, считает Антонов.