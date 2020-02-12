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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 05:27

Число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 45 тыс.

Количество погибших от пневмонии превысило 1,1 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в Китае приблизилось к 45 тыс.
Фото: Reuters

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 среды (19:00 мск вторника) заражение новым коронавирусом подтверждено у 44 653 человек, жертвами заболевания стали 1 113 человек, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Новый коронавирус в Китае

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2 015 человек, умерших - на 97. Из них в эпицентре заболевания - провинции Хубэй - скончались 94 человека, по одному - в городе центрального подчинения Чунцине и в провинциях Хэнань и Хунань.

В китайских больницах на данный момент проходят лечение 38,8 тыс. человек, состояние 8,2 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время за сутки из медучреждений страны выписали 744 человека, всего удалось вылечить уже более 4,7 тыс. человек.

На китайских территориях вне материковой части страны подтверждено 77 случаев заболевания пневмонией: 49 - в Гонконге при одном случае летального исхода, десять - в Макао, 18 - на Тайване.

На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в воскресенье министерство финансов КНР.

Хроника 09 января – 12 февраля 2020 годаНовый коронавирус в Китае
Китай Хубэй Ухань

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