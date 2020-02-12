En+ выкупила у ВТБ свои акции за $1,6 млрд на баланс "дочки" "Иркутскэнерго"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Покупателем пакета акций En+ Group у ВТБ выступила структура "Иркутскэнерго" - ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго", следует из сообщения группы.

С 12 февраля ЦОД "Иркутскэнерго" владеет 21,37% акций En+. Таким образом, сделка по выкупу пакета акций компании у ВТБ за $1,58 млрд, анонсированная на прошлой неделе, закрыта.

En+ уточняла, что в будущем казначейский пакет может быть использован в рамках "стратегической активности" En+, в долгосрочной перспективе компания может выбрать путь вторичного размещения этой доли на рынке (частично или целиком).

Основная часть пакета ВТБ - 14,33% акций - перешла ему в рамках "плана Баркера", предусматривавшего вывод En+ из-под контроля подпавшего под американские санкции Олега Дерипаски. Права голоса по этим акциям - у американского трасти, одобренного санкционным регулятором OFAC. Эта конструкция после выкупа пакета ВТБ не изменится, отмечает En+. Оставшейся частью казначейского пакета, то есть 7,04% акций, будет голосовать председатель совета директоров En+ согласно директивам совета. Намерения погашать акции у En+ нет, соответственно, оценка free float не изменится.

Доля Дерипаски в En+ в рамках реализации "плана Баркера" сократилась до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмена с сырьевым трейдером Glencore. Сейчас Дерипаска может голосовать не более 35% акций En+. Права голоса по пакетам детей Дерипаски, основанного им фонда "Вольное дело" и бывших членов семьи бизнесмена (всего 13,4%) - у американских трасти. В сумме трасти голосуют 37,7% акций. У Glencore - 10,55% в En+, free float составляет около 9,5%.

Средства для сделки En+ привлекла в Сбербанке - кредит на 110,6 млрд рублей на срок до 27 декабря 2026 года (погашения начинаются в 2023 году).