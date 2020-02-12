Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

En+ выкупила у ВТБ свои акции за $1,6 млрд на баланс "дочки" "Иркутскэнерго"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Покупателем пакета акций En+ Group у ВТБ выступила структура "Иркутскэнерго" - ООО "Центр обработки данных "Иркутскэнерго", следует из сообщения группы.

С 12 февраля ЦОД "Иркутскэнерго" владеет 21,37% акций En+. Таким образом, сделка по выкупу пакета акций компании у ВТБ за $1,58 млрд, анонсированная на прошлой неделе, закрыта.

En+ уточняла, что в будущем казначейский пакет может быть использован в рамках "стратегической активности" En+, в долгосрочной перспективе компания может выбрать путь вторичного размещения этой доли на рынке (частично или целиком).

Основная часть пакета ВТБ - 14,33% акций - перешла ему в рамках "плана Баркера", предусматривавшего вывод En+ из-под контроля подпавшего под американские санкции Олега Дерипаски. Права голоса по этим акциям - у американского трасти, одобренного санкционным регулятором OFAC. Эта конструкция после выкупа пакета ВТБ не изменится, отмечает En+. Оставшейся частью казначейского пакета, то есть 7,04% акций, будет голосовать председатель совета директоров En+ согласно директивам совета. Намерения погашать акции у En+ нет, соответственно, оценка free float не изменится.

Доля Дерипаски в En+ в рамках реализации "плана Баркера" сократилась до 44,95% за счет передачи части его доли ВТБ и фонду "Вольное дело", а также обмена с сырьевым трейдером Glencore. Сейчас Дерипаска может голосовать не более 35% акций En+. Права голоса по пакетам детей Дерипаски, основанного им фонда "Вольное дело" и бывших членов семьи бизнесмена (всего 13,4%) - у американских трасти. В сумме трасти голосуют 37,7% акций. У Glencore - 10,55% в En+, free float составляет около 9,5%.

Средства для сделки En+ привлекла в Сбербанке - кредит на 110,6 млрд рублей на срок до 27 декабря 2026 года (погашения начинаются в 2023 году).

En+ ВТБ Иркутскэнерго

Новости

Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"

Казахстан предложил России проложить через свою территорию "Силу Сибири-2"

Правительство одобрило решение о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Аналитики выяснили, что интернет-магазины РФ догоняют AliExpress по выручке

Аналитики выяснили, что интернет-магазины РФ догоняют AliExpress по выручке

Польша запросила у "Газпрома" документы для расследования о Nord Stream 2

Деньги на президентское послание займут у будущих поколений через Сбербанк. Обобщение

Запуск газопровода Nord Stream 2 наметили на конец 2020 года

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');