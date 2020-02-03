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En+ отчиталась о завершении обмена акциями с Glencore

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - En+ Group завершила обмен акциями с Glencore в соответствии с установленным графиком, ее доля в "РусАле" выросла до 56,88%.

Обмен Glencore 8,75% акций "РусАла", принадлежавших швейцарскому трейдеру с момента основания ОК "РусАл" в 2007 году, на 10,55% в En+ был частью соглашения с OFAC по выводу компаний Олега Дерипаски из санкционного списка США.

В январе 2019 года En+ сообщала, что сделка пройдет в два этапа из-за регуляторных требований: около 2% "РусАла" она получит сразу после снятия санкций, а через год - остальные 6,75%. Между тем, в материалах "РусАла" En+ значится как владелец 56,88% акций компании уже с января прошлого года.

En+ Group РусАл Glencore

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