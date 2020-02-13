В России снизились продажи водки на фоне роста джина и виски

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Все категории алкогольных напитков за исключением водки демонстрировали рост продаж на российском рынке в 2019 году, свидетельствуют данные исследования Nielsen.

Продажи водки снизились на 1,7% в натуральном и на 0,1% в денежном выражении.

Самыми высокими темпами росли продажи джина (на 26% в денежном и на 27% в натуральном выражении), виски (на 15% и в денежном, и в натуральном выражении) и текилы (на 9% и 11% соответственно).

Глава группы по работе с алкогольными клиентами Nielsen Россия Алла Петросян, чьи слова приводятся в сообщении исследовательской компании, пояснила, что джин и текила уже не первый год показывают двузначные темпы роста. Это происходит и потому, что игрокам удается сдерживать рост цен в этих категориях в 2019 году: к примеру, джин вообще подешевел на 1,5%.

Покупателей привлекает, в том числе, то, что в этих категориях появляются более доступные для альтернативы, развиваются локальные производители.

Вторая по величине категория на FMCG-рынке - пиво - второй год подряд демонстрирует рост после нескольких лет снижения. В 2019 продажи пива выросли на 2,1% в натуральном и на 4,1% в денежном выражении.

Продажи шампанского (произведенного во французском регионе Шампань) выросли на 9% в денежном и на 10% в натуральном выражении. Также увеличились продажи игристых вин - на 8% и 5% соответственно.

В целом по итогам 2019 года алкоголь оказался единственной растущей макроиндустрией на российском рынке FMCG как в денежном, так и в штучном выражении (среди четырех макроиндустрий - продовольственных товаров, непродовольственных товаров, алкоголя и табака).