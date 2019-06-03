Поиск

В России выросло число острых отравлений алкоголем

Больше четверти таких отравлений закончились смертью

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по итогам 2018 года зафиксировал увеличение числа острых отравлений от спиртосодержащей продукции.

Согласно государственному докладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ, в 2018 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукции составил 35,5 случаев на 100 тыс. населения. Это самый высокий уровень за последние пять лет: с 2013 года показатель неуклонно снижался - с 36,4 на 100 тыс. населения (2013) до 32,0 на 100 тыс. населения (2017).

В РоссииПочти треть проверенной Росалкоголем водки оказалась нелегальнойЧитать подробнее

Между тем, число отравлений с летальным исходом незначительно снизилось: с 0,082 на 1 тыс. населения (2017) до 0,078.

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Ведущее место по числу острых отравлений от спиртсодержащей продукции остается за этанолом. Вместе с тем, фиксируются случаи отравления "спиртом неуточненным" - денатуратом, одеколоном и парфюмом, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем, - а также метанолом, сивушным маслом, 2-пропанолом и другими спиртами.

В докладе со ссылкой на данные Росстата отмечается, что в структуре продаж алкогольных напитков в пересчете на душу населения по РФ в целом лидирующее место занимает пиво (78,3%), на втором месте виноградные и плодовые вина (9,9%), затем водка и ликероводочные изделия (8,8%), шампанские и игристые вина (1,8%), замыкают список коньяки (1,1%). Данные Росстата приводятся на 2017 год.

Роспотребнадзор

Новости по теме

Новости

Вексельберг назвал "тотальным жизненным кризисом" санкции США против него

Миллиарды полковника Захарченко

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Одного из фигурантов дела полковника Захарченко заподозрили в фальсификации улик

Россиянам в мае больше всего запомнились победа Зеленского и катастрофа SSJ 100

В ЯНАО возбудили дело об убийстве двух полицейских и жены одного из них

В ЯНАО возбудили дело об убийстве двух полицейских и жены одного из них
Протесты из-за храма в Екатеринбурге

Мэр Екатеринбурга заявил, что множество горожан сами предложили построить храм в сквере

Мэр Екатеринбурга заявил, что множество горожан сами предложили построить храм в сквере

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"

"Газпром" сообщил о готовности 57% "Северного потока 2"

К расследованию убийства бывшего спецназовца подключился центральный аппарат СК

ПМЭФ-2019

В Кремле заявили, что не уполномочены разрешать Калви посетить ПМЭФ

Tinder попал под "закон Яровой"

Tinder попал под "закон Яровой"

В одном из городов ЯНАО найдены тела двух полицейских

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');