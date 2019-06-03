В России выросло число острых отравлений алкоголем

Больше четверти таких отравлений закончились смертью

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор по итогам 2018 года зафиксировал увеличение числа острых отравлений от спиртосодержащей продукции.

Согласно государственному докладу о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ, в 2018 году показатель острых отравлений спиртосодержащей продукции составил 35,5 случаев на 100 тыс. населения. Это самый высокий уровень за последние пять лет: с 2013 года показатель неуклонно снижался - с 36,4 на 100 тыс. населения (2013) до 32,0 на 100 тыс. населения (2017).

Между тем, число отравлений с летальным исходом незначительно снизилось: с 0,082 на 1 тыс. населения (2017) до 0,078.

"Всего за период с 2013 по 2018 год на территории Российской Федерации зарегистрировано 297 467 случаев острых отравлений спиртсодержащей продукцией, в том числе 78 252 случая - с летальным исходом (26,3%)", - говорится в докладе.

Ведущее место по числу острых отравлений от спиртсодержащей продукции остается за этанолом. Вместе с тем, фиксируются случаи отравления "спиртом неуточненным" - денатуратом, одеколоном и парфюмом, стеклоочистителями, суррогатами алкоголя, техническим спиртом, тормозной жидкостью, тосолом, этиленгликолем, - а также метанолом, сивушным маслом, 2-пропанолом и другими спиртами.

В докладе со ссылкой на данные Росстата отмечается, что в структуре продаж алкогольных напитков в пересчете на душу населения по РФ в целом лидирующее место занимает пиво (78,3%), на втором месте виноградные и плодовые вина (9,9%), затем водка и ликероводочные изделия (8,8%), шампанские и игристые вина (1,8%), замыкают список коньяки (1,1%). Данные Росстата приводятся на 2017 год.