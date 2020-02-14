Х5 могла провести реструктуризацию без ухода от налогов, но не сделала этого. Обобщение

Апелляционный суд объяснил, почему взыскание с ритейлера 1 млрд рублей является законным

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Перевод оператора магазинов "Пятерочка" от кипрской структуры X5 Retail к российской по заемной схеме был нацелен на уход от налогообложения, и поэтому бюджет должен получить возмещение, объяснил Девятый арбитражный апелляционный суд свое постановление о законности доначисления ритейлеру налогов на 1,06 млрд рублей.

В фокусе разбирательства находились внутригрупповые сделки, проводившиеся в ходе реструктуризации бизнеса X5 в 2013-2014 годах. В частности, они заключались в том, что АО "ТД "Перекресток" приобрело за 82,49 млрд рублей 83,4% в капитале ООО "Агроторг" (оператор магазинов "Пятерочка") у кипрской структуры группы - Speak Global Limited и 6,7% у Х5 Retail Group N.V. (Нидерланды).

Благо для инвесторов с кредиторами или уход от налогов?

Х5 называет целью сделок, вызвавших претензии у налоговых органов, упрощение структуры владения и контроля внутри группы, перевод владения крупными торговыми операторами в российскую юрисдикцию, а также увеличение прозрачности структуры компании для инвесторов и кредиторов. Внутригрупповые сделки были частью расчетов между компаниями группы в ходе процесса юридической реструктуризации, сказал "Интерфаксу" представитель X5.

Но механизм этих сделок вызвал претензии у налоговых органов. Дело в том, что обязательства "Перекрестка" по оплате приобретенных долей были заменены на заемные сроком на десять лет. "Перекресток" стал заемщиком Х5 Retail Holding Limited (Кипр) и должен был выплачивать проценты.

"В результате совершенных сделок у "Перекрестка" сформировались долговые обязательства на общую сумму 70,99 млрд рублей, по которым применяется вычет начисленных процентов из налоговой базы не только непосредственного заемщика, но и большинства российских компаний группы Х5 (по причине вхождения их в консолидированную группу налогоплательщиков), и отсутствует налог у источника выплаты", - приводится в материалах дела позиция налоговых органов.

При этом условия займа были такими, что его погашение и, следовательно, прекращение выплаты процентов было "практически невозможным", констатировала налоговая инспекция. Эти условия, по материалам дела, таковы: "Погашение должником [основной] суммы займа производится только после полного выполнения должником, ООО "Агроторг" и ООО "Агроаспект" (тоже структура группы - ИФ) своих обязательств по договорам, заключенным со Сбербанком , а также обязательств по вновь заключаемым кредитным договорам между компаниями группы Х5 и Сбербанком. Совокупная сумма выплат в каждый календарный год не должна превышать 20% от годового показателя всего объема прибыли группы компаний Х5 Retail Group N.V. до вычета расходов по выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации".

Помощь из Люксембурга

Налоговики сочли, что X5 не уплатила в российский бюджет налог на доходы Х5 Retail Holding Limited. Поэтому инспекция переквалифицировала выплаченные этой кипрской структуре проценты в дивиденды со ставкой 15% и доначислила 419,68 млн рублей с учетом санкций.

Причем вывод о том, что на самом деле выплата процентов по займам являлась закамуфлированными дивидендными платежами, налоговики подтвердили и информацией из Люксембурга, где зарегистрирована Х5 Capital S.a.r.l. - следующее звено в цепочке платежей. Власти этого государства сообщили, что по соглашению, заключенному с Х5, любой подобный доход считается дивидендами либо вливанием в капитал, и поэтому будет иметь освобождение он налогов в Люксембурге.

"Следовательно, материнские структуры АО "ТД "Перекресток" сами рассматривали процентные выплаты по договору займа в качестве дивидендов. Таким образом, правовая квалификация инспекцией указанных выплат не противоречит подходу компании", - говорится в материалах дела.

Реструктурировать можно было и по-другому

Заемная схема была не единственно возможной и не единственной применявшейся в ходе реструктуризации активов X5, приводили пример в ходе разбирательства налоговики.

"Одновременно с осуществлением указанных сделок налогоплательщик ("Перекресток" - ИФ) приобрел пакеты акций и долей участия ЗАО "ИКС5 Недвижимость", ЗАО "Агро-Стар", ЗАО "РемтрансАвто", ООО "Агроаспект" и ООО "Агро-авто" на общую сумму 71,66 млрд рублей, которые были внесены компанией Х5 Capital S.a.r.l. в оплату уставного капитала, то есть посредством хозяйственной операции, нейтральной для налоговых обязательств налогоплательщика и не влекущих денежных средств в пользу зарубежных структур группы Х5. Следовательно, налогоплательщик, его материнские структуры имели возможность провести реструктуризацию нейтральным для налоговых обязательств группы образом", - говорится материалах дела.

В результате налоговые органы сочли, что "Перекресток" уменьшил базу по налогу на прибыль на подлежащие уплате проценты по займам. По мнению инспекции, это привело к недоплате на 645 млн рублей с учетом пеней и штрафов, которые надо перечислить в казну. Таким образом, общая сумма доначисления составила 1,06 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы согласился с расчетами налоговых органов.

Доводы Х5 в апелляции и их оценка

Оспаривая решение суда первой инстанции, юристы X5 приводили целый ряд доводов. Среди прочего они говорили о том, что спорные сделки носят реальный характер и, следовательно, не могут быть направлены на получение необоснованной налоговой выгоды. А если уж и переквалифицировать процентные платежи в дивиденды, то, по мнению ритейлера, их надо облагать по льготной пятипроцентной ставке на основании соглашений России с Кипром, Люксембургом и Нидерландами, так как их бенефициарным собственником является конечная материнская компания группы - нидерландская Х5 Retail Group N.V.

Апелляционная инстанция отвергла эту аргументацию, солидаризировавшись со всеми выводами суда первой инстанции, в том числе и о том, что реструктуризацию можно было проводить без негативных налоговых последствий для российского бюджета. "Особенно наглядно это видно на примере компании Х5 Capital S.a.r.l., у которой за период с 18 марта 2013 года по 30 июля 2015 года одни и те же акционеры сменяли друг друга четыре раза, и каждый новый акционер осуществил "вливание" в компанию принадлежавшего ему имущества (акций и долей участия в уставном капитале российских обществ и/или иных финансовых активов)", - говорится в постановлении апелляционной инстанции. Таким образом, по мнению судей, можно было бы поступить и в России.

Вместо этого, сделала вывод апелляция, рассматриваемые сделки были "совершены с намерением завуалировать истинную налоговую цель - создание на территории РФ "искусственного" долгового обязательства, позволяющего занижать налогооблагаемую прибыль консолидированной группы налогоплательщиков в России и перераспределять средства в интересах материнских холдинговых структур без уплаты соответствующих налогов на территории РФ".

Что касается льготной ставки, то, по мнению апелляции, ее применять не нужно, так как конечной материнской компанией Х5 Retail Group N.V. (Нидерланды) являлась компания CTF Holdings Limited, зарегистрированная в Гибралтаре.

Х5 не согласна с решением апелляционного суда, продолжит оспаривание в судах вышестоящих инстанций и рассчитывает на итоговое положительное решение, сказал "Интерфаксу" представитель группы.

О X5 Retail Group

Х5 - крупнейший в России ритейлер. На конец декабря 2019 года группа объединяла 16297 объектов: 15354 магазина "у дома" "Пятерочка", 852 супермаркета "Перекресток" и 91 гипермаркет "Карусель. Группа также владеет розничным интернет-каналом "E5.RU" и магазинами "Экспресс-Ритейл".

Торговая площадь всех магазинов Х5 по итогам 2019 года выросла на 12%, до 7,24 млн кв. м. Розничная выручка группы в 2019 году увеличилась на 13,3%, до 1,73 трлн рублей.

Акционерами X5 являются CTF Holdings S.A. (структура "Альфа-групп") - 47,86%, Intertrust Trustees Ltd (Axon Trust) - 11,43%, директора X5 - 0,08%. На казначейские акции приходится 0,01% капитала, free float составляет 40,62%.