Суд признал незаконным доначисление Х5 2,4 млрд рублей налогов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы признал незаконным доначисление почти 2,4 млрд рубл налогов структуре X5 Group - АО "Торговый дом "Перекресток" из-за внутренней реструктуризации бизнеса в 2013-2014 годы, говорится в материалах суда.

В пресс-службе X5 "Интерфаксу" подтвердили, что суд удовлетворил заявление компании.

"Перекресток" оспаривал решение налогового органа. Инспекция доначислила компании 1,58 млрд рублей налогов и 789,68 млн рублей пеней.

Это было связано с внутригрупповыми сделками, проводившимися в ходе реструктуризации бизнеса X5 в 2013-2014 годах. Тогда "Перекресток" приобрел за 82,49 млрд рублей 83,4% в капитале ООО "Агроторг" (оператор магазинов "Пятерочка") у кипрской структуры группы - Speak Global Limited и 6,7% у Х5 Retail Group N.V. (Нидерланды).

Претензии у налоговиков вызвал механизм этих сделок: обязательства "Перекрестка" по оплате приобретенных долей были заменены на займы сроком на 10 лет. В результате "Перекресток" стал заемщиком Х5 Retail Holding Limited (Кипр), начислял и выплачивал проценты по займам, уменьшая налоговую базу. Размер заемных обязательств составил порядка 70 млрд рублей, процентные ставки по ним были около 10-11%, говорил ранее в суде юрист ФНС.

По мнению налогового органа, компания реализовала схему по выводу части прибыли из-под налогообложения на территории России, а также создала фиктивные условия для начисления процентов по займу в пользу аффилированных материнских компаний за рубежом. "В этой связи мы обоснованно объединили данные расходы и обложили выплаты по ставке 15%", - говорил представитель налоговой инспекции.

Юристы X5 доказывали, что целью реструктуризации было упрощение структуры владения и контроля внутри группы, перевод владения крупными торговыми операторами в российскую юрисдикцию, а также увеличение прозрачности структуры компании для инвесторов и кредиторов. Выводы суда об обоснованности аргументов сторон будут известны позднее, когда будет опубликовано мотивированное решение суда.

Ранее Х5 проиграл аналогичный спор с ФНС о доначислении налогов на 1,06 млрд рублей, связанный с проведением реструктуризации бизнеса в 2013 году. Эта сумма была доначислена ООО "Агроаспект" (ответственный участник консолидированной группы налогоплательщиков Х5 с января 2018 года).

X5 Retail Group - крупнейший в России ритейлер по объему продаж. Крупнейшими акционерами Х5 являются CTF Holdings (структура "Альфа-групп" Михаила Фридмана и его партнеров; 47,86%) и Axon Trust (11,43%). Директорам ритейлера принадлежит 0,08% акций, на казначейские акции приходится 0,01%. Free float составляет 40,62%.