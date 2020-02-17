Рубль вырос к доллару и евро на фоне позитивной динамики валют emerging markets

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро дешевеют на Московской бирже в понедельник утром; рубль растет к бивалютной корзине на фоне укрепления валют emerging markets, позитивно отреагировавших на меры Народного банка Китая (НБК, центробанк КНР) по поддержке финансового рынка страны.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 63,34-63,46 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 63,4 руб. (-16,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,7 руб. (-19 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 17,49 копейки к уровню закрытия пятницы, до 65,79 рубля.

Доллар при этом оказался на 5,36 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 7,1 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль растет к доллару и евро на старте торгов понедельника. В центре внимания инвесторов остается вспышка коронавируса в Китае и меры центробанка страны по поддержке экономики в условиях эпидемии. При этом в понедельник рынки США закрыты в связи с праздником (День президентов), и активность торгов на большинстве рынков мира будет более низкой, чем обычно.

По состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 воскресенья по московскому времени) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70548 человек, смертельный исход зафиксирован в 1770 случаев.

Народный банк Китая в понедельник снизил ставку по кредитам, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), рассчитывая уменьшить стоимость заимствования для бизнеса в условиях распространения коронавируса. Как сообщается в пресс-релизе НБК, ставка по кредитам сроком на год в рамках MLF будет уменьшена до 3,15% с 3,25%. Cтимулирующие меры китайского ЦБ снижают опасения инвесторов относительно возможности резкого замедления темпов экономического роста КНР.

Цены на нефть слабо меняются утром в понедельник после наибольшего недельного роста с сентября. Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени снизились на 0,02% - $57,31 за баррель. В пятницу их цена поднялась на 1,74%, составив на закрытие $57,32 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на апрель на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись к этому времени на 0,17% - до $52,41 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена увеличилась на 1,23%, завершив день на отметке $52,05 за баррель.

На прошлой неделе цена Brent выросла более чем на 5% на сигналах о том, что падение спроса в Китае из-за распространения коронавируса может оказаться не столь существенным, как ожидалось.

Тем временем ОПЕК+, скорее всего, не проведет внеочередную встречу, поскольку Россия не поддержала эту идею, пишет агентство Bloomberg. Ранее технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам продлить текущую сделку по снижению нефтедобычи на 1,7 млн б/с от уровня октября 2018 года до конца 2020 года, углубив сокращение на 600 тыс. б/c во втором квартале.