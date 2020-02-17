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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 17:55

Число погибших от коронавируса в Китае достигло 1770

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 МСК воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило 70,548 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,77 тыс. случаев, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 2,048 тыс. человек, смертельных случаев - на 105. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 100 человека, в провинции Хэнань - три человека, в провинции Гуандун - два человека.

В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения 57,934 тыс. человек, состояние более 10,6 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, почти 11 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.

На китайских территориях вне материковой части зарегистрировано 87 новых случаев заболевания: в Гонконге - 57 (при одном случае смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 20 (один случай смерти).

КНР

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