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Google купил платформу для бизнес-аналитики Looker за $2,6 млрд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Google закрыл сделку по покупке платформы для бизнес-аналитики Looker Data Sciences за $2,6 млрд. Сделку одобрило британское Управление по защите конкуренции и рынкам, решив, что она не приведет к повышению цен и не помешает конкурентам получать доступ к данным.

Покупка Looker, которая производит программное обеспечение для бизнес-анализа, является для Google крупнейшей сделкой за много лет наряду с запланированным приобретением компании Fitbit Inc., специализирующейся на производстве фитнес-браслетов.

Сделка с Looker основывается на уже существующем партнерстве двух компаний, которые совместно обслуживают более 350 клиентов, в числе которых Buzzfeed, Hearst, King, Sunrun, WPP Essence и Yahoo!.

Акции Alphabet, холдинговой компании Google, дорожают на предварительных торгах в пятницу на 0,5%.

Google Looker Fitbit Alphabet Великобритания США

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