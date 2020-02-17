"Нафтогаз" поднял до $8 мрлд оценку ущерба от потери активов в Крыму

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Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Группа "Нафтогаз" в рамках арбитражного производства при постоянной палате Третейского суда в Гааге подала уточненную оценку компенсации убытков за утраченные в Крыму активы, сообщила пресс-служба "Нафтогаза".

Компания не приводит точную сумму ущерба, отмечая, что "размер убытков плюс проценты оценивается примерно в $8 млрд".

По ее данным, устные слушания по вопросам размера компенсации состоятся в мае 2020 года в Гааге, окончательное решение относительно суммы ожидается до середины 2021 года.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко ранее говорил, что из общей суммы ущерба на газ в недрах, на которые были права у "Нафтогаза Украины", приходится $5 млрд.

"Нафтогаз" утверждает, что РФ, несмотря на появление своих представителей в арбитраже в январе 2017 года, в дальнейшем уклонялась от участия в производстве.

Как сообщалось ранее, в начале марта 2019 года в Киеве объявили, что трибунал при постоянной палате Третейского суда в Гааге подтвердил вину России в утрате "Нафтогазом Украины" активов группы в Крыму.

В свою очередь пресс-служба Минюста России заявила, что Москва не признает решение гаагского суда о признании вины РФ. "РФ в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК "Нафтогаз" и других к РФ", - говорилось в сообщении пресс-службы.

В Гаагском арбитраже рассматривается целый ряд подобных дел к РФ. Их участниками, в частности, являются "Нафтогаз Украины", "Укрнафта", бизнесмен Игорь Коломойский, предприятие "Днипроазот".