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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд

В Кремле заявили, что изучат решение суда Гааги о компенсации "Нафтогазу" в $5 млрд
Фото: Pierre Crom/Getty Images

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российская сторона проанализирует решение суда в Гааге, который обязал Россию выплатить компании "Нафтогаз Украины" компенсацию в размере $5 млрд из-за утраты активов в Крыму, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом решении ранее сообщил в соцсетях глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Пескова спросили на брифинге, каковая реакция российской стороны и намерена ли она выполнять решение суда.

"Действительно, эта тяжба имела место. Она не новая. Решение, вместе с тем, новое. Нужно проанализировать. И наши специалисты, которые занимаются защитой наших прав в этом деле, будут сейчас анализировать и принимать решение о дальнейших действиях", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Крым Нафтогаз Украины Нафтогаз Гаага
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