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Сечин рассказал о настрое на конструктив в переговорах с Лукашенко

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Главный исполнительный директор, председатель правления ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин заявил, что настроен на конструктивные переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Отвечая на ваш вопрос, что делать дальше, Александр Григорьевич, надо работать вместе, конечно. Мы настроены конструктивно. Я рад, что у меня есть возможность эту тему обсудить вместе с вами", - сказал Сечин на встрече с Лукашенко в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

Сечин обратил внимание, что "Роснефть" является одним из крупных инвесторов в экономику страны.

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что рассчитывает на договоренности с "Роснефтью" о дальнейшем сотрудничестве.

"Скрывать нечего - хотел бы обсудить с руководителем крупнейшей нефтедобывающей публичной компании ситуацию, которая складывается у нас во взаимоотношениях, можно сказать, Беларуси и России по нефти. Знаю, что вы в курсе дела, но было бы неправильно даже не посоветоваться по отдельным вопросам, как действовать дальше и как работать, в том числе и с "Роснефтью", - заявил Лукашенко.

Он заключил, что хотел бы получить полную ясность и договориться о дальнейшем сотрудничестве.

Роснефть Игорь Сечин Белоруссия Александр Лукашенко

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