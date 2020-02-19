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Войска России и Белоруссии провели этап совместных учений под Псковом

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - На площадке приземления "Кислово" в Псковской области состоялся первый этап совместных международных учений Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и сил специальных операций Белоруссии, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"В соответствии со сценарным планом военнослужащие двух стран отработали десантирование личного состава на аэродром, захваченный противником, где уничтожили контрольно-диспетчерский пункт и боевое охранение, блокировали на подходе резервные силы условного противника", - говорится в сообщении.

В учении задействовано более 400 военнослужащих, около 100 единиц боевой техники Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения и военнослужащих соединения сил специальных операций Белоруссии. Кроме того, в учении задействованы 2 вертолета Ми-24 и 8 вертолетов Ми-8 АМТШ Западного военного округа, а также 4 самолета Ил-76мд Военно-транспортной авиации ВКС России.

Первое в 2020 году совместное российско-белорусское тактическое учение Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии пройдет в период с 18 по 21 февраля на полигонах "Струги Красные" и "Завеличье" в Псковской области.

Россия Белоруссия Псковская область

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