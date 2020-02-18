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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:08

Доллар США и евро выросли на новостях о санкциях против "дочки" "Роснефти"

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Доллар США и евро ускорили темпы роста на Московской бирже во вторник вечером после появления новости о включении "дочки" "Роснефти" в санкционный список США.

Курс доллара США составил 63,91 руб./$1 в 18:29 МСК, что на 29 копеек выше уровня на момент появления новости. Евро при этом стоил 69,12 руб./EUR1, поднявшись на 31,75 копейки к моменту этого объявления.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро после появления новости о санкциях США в отношении "дочки" компании "Роснефти". Тем не менее, рубль отыграл часть потерь после разъяснения Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о том, что блокирующие санкции США не распространяются на саму "Роснефть", а касаются только ее трейдингового подразделения Rosneft Trading.

OFAC дала срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading.

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