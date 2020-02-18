Швейцарский трейдер "Роснефти" попал под американские санкции за Венесуэлу

Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике компании Дидье Касимиро

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Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" - Rosneft Trading S.A. - в санкционный список. Об этом сообщило подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций (OFAC).

Санкции введены за операции в Венесуэле и анонсированы накануне публикации отчетности "Роснефти" за 2019 год.

Акции "Роснефти", колебавшиеся вечером вблизи уровней закрытия понедельника (464,7 рубля за штуку), после появления новостей об американских санкциях в отношении "дочки" упали на 5,2% (до 440,7 рубля за штуку), но затем отскочили и стоили на закрытие торгов вторника 452,2 рубля (-2,7%).

OFAC дала контрагентам трейдера срок до 20 мая для сворачивания операций с Rosneft Trading.

Также в SDN List включен вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике "Роснефти" Дидье Касимиро.

Блокирующие санкции не распространяются на саму "Роснефть", подчеркивает OFAC в обновленном списке вопросов-ответов на тему санкций.

"Блокирующие санкции распространяются только на Rosneft Trading S.A. или юрлица, в которых она владеет, прямо или косвенно, 50 и более процентов. Блокирующие санкции не распространяются на материнскую структуру компании - НК "Роснефть". Также блокирующие санкции не распространяются на другие дочерние или аффилированные лица НК "Роснефть", если эти лица не принадлежат на 50 и более процентов блокированным лицам", - пишет OFAC.

"Rosneft Trading S.A. и ее президент (эту должность занимает Касимиро - ИФ) участвовали в продаже и поставках венесуэльской нефти. США непреклонны в решимости предотвратить разграбление нефтяных активов Венесуэлы коррумпированным режимом Мадуро", - заявил глава Минфина США Стивен Мнучин, процитированный в сообщении ведомства.

Все активы Rosneft Trading и Дидье Касимиро в США, в случае их наличия, со вторника считаются замороженными.

В сообщении Минфина подчеркивается, что санкции не являются необратимыми. "Мы рассмотрим отмену санкций в отношении лиц, которые примут конкретные, значимые и поддающиеся верификации шаги в поддержку демократического строя в Венесуэле", - заявляет ведомство.

Дидье Касимиро 53 года, он уроженец Бельгии. Много лет проработал в ВР и ТНК-ВР, с 2012 года - в топ-менеджменте "Роснефти".

"Роснефть" зарегистрировала в Женеве торговую компанию Rosneft Trading SA в начале 2011 года. Предприятие было создано в рамках реализации зарубежных проектов "Роснефти". "Создание зарубежной торговой компании не изменит существующую схему организации экспортных продаж, основанную на реализации свободных от обязательств товарных объемов через тендерные процедуры", - поясняла тогда компания.

В пресс-службе НК не уточняли, под какие именно проекты создавалась данная "дочка". Источник, близкий к "Роснефти", сообщал "Интерфаксу", что дочернее предприятие создается, скорее всего, для поставок сырья на нефтеперерабатывающие заводы за рубежом.

В середине октября 2010 года "Роснефть" подписала соглашение о покупке у венесуэльской PDVSA 50% в Ruhr Oel Gmbh, которая владела долями в четырех нефтеперерабатывающих заводах в Германии.

Позднее сообщалось, что "Роснефть" имеет контракт на поставку нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба" через компанию Rosneft Trading S.A., которым обеспечивается, в том числе и снабжение НПЗ.

В 2015 году Rosneft Trading SA и Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) подписали генеральное соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ). В 2016 году Rosneft Trading осуществляла поставки бензина в Малайзию для Pertamina. В том же году "Роснефть" заключила контракт на поставку нефти марки Sokol в объеме до 6 млн т в южнокорейский порт Йосу через свою трейдерскую "дочку". В 2017 году "Роснефть" подписала контракт на покупку через Rosneft Trading нефти у Курдистана на условиях предоплаты в 2017-2019 гг. Тогда же был заключен контракт с тайской PTT на взаимные поставки нефти в объеме до 200 млн т до 2037 г.

Покарать, но не обрушить рынок

Ситуация в Венесуэле, переживающей тяжелейший экономический кризис, обострилась после того, как в январе 2019 года лидер местной оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали около 60 стран, включая США. После этих событий Вашингтон, считающий Николаса Мадуро нелегитимным диктатором, ввел санкции против нефтяного сектора Венесуэлы и запретил американским нефтяным компаниям работать в стране.

В минувшем сентябре спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявлял, что Вашингтон не исключает возможности введения санкций в отношении "Роснефти" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы. В дальнейшем Абрамс, как и другие американские официальные лица, повторял критические высказывания в адрес России за сотрудничество с Венесуэлой в области энергетики. На прошлой неделе, после того, как президент США Дональд Трамп в обращении к нации пообещал "сокрушить тиранию" Мадуро, советник по нацбезопасности Роберт О'Брайан заявил, что американские власти намерены в ближайшие недели рассмотреть вопрос о введении санкций в связи с деятельностью "Роснефти" в Венесуэле.

"Мы намерены в ближайшие недели очень внимательно рассмотреть этот вопрос... Вероятно, США в недалеком будущем примут меры по этой проблеме", - сказал О'Брайан.

"Роснефть" ранее поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до введения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

Любые попытки ограничить "Роснефть" в возврате инвестиций в Венесуэлу противоправны, компания оставляет за собой право защищаться, заявляла НК.

"Угрозы введения санкций в отношении компании или ее структурных подразделений и одновременное наличие ряда генеральных лицензий, позволяющих американским лицам продолжать осуществлять некоторые виды деятельности с PDVSA, в том числе в рамках существующих задолженностей или в рамках совместных предприятий, можно расценивать со стороны американских властей как недобросовестную конкуренцию, направленную на получение преимуществ американскими компаниями на мировом рынке нефти", - отмечала "Роснефть".

В ноябрьской презентации "Роснефти" говорилось, что в третьем квартале венесуэльская PDVSA снизила долг перед компанией до $800 млн. На начало 2019 года задолженность Венесуэлы составляла $2,3 млрд, на конец первого квартала 2019 года - $1,8 млрд, на конец второго квартала - $1,1 млрд.

США обдумывают санкции в отношении "Роснефти" за работу в Венесуэле, но опасаются, что жесткие меры спровоцируют хаос на мировом рынке и скачок нефтяных цен, сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники. Этот сценарий уже был реализован в случае с "РусАлом", когда помимо самой компании пострадали ее клиенты по всему миру и рынок в целом. И хотя санкции против "РусАла" полностью так и не вступили в силу, рост цен на алюминий достигал 20%, напоминало агентство на прошлой неделе. При этом на тот момент не было информации, на каком варианте в итоге могут остановиться американские власти.