Греф заявил, что цифровой мир обречен на монополию

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Большинство новых технологий создается крупными игроками, за маленькими компаниями - построение новых цифровых бизнес-моделей, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Сейчас очень много идет споров, хороши или плохи крупные компании, монополии, нужно ли с ними бороться, что со всем этим делать. Цифровой мир обречен на монополию. Только крупные компании выживают и могут инвестировать в новые технологии, 80% всех открытий и инноваций в мире совершаются в рамках крупных корпораций", - заявил Греф в ходе лекции в МИСиС.

"Крупнейшие компании, конечно же, это, как правило, те, которые мы называем native digital, те, которые родились в digital. Очень тяжелая история - превратить компанию в диджитальную, компанию с огромным наследием. И это очень, очень непростая история", - добавил он.

Сбербанк, являющийся крупнейшим российским банком, сейчас активно идет по пути построения экосистемы, вкладывая большие средства в приобретение и построение бизнесов, практически не связанных с банковским.

Позднее Греф уточнил, что будущее не только за крупными игроками, но и за маленькими компаниями, место найдется всем. "У кого что болит. Я перегнул в одну и другую сторону. Конечно же, будущее и за крупными компаниями, которые изобретают технологии посредством больших инвестиций, и будущее за маленькими компаниями, которые изобретают новые бизнес-модели, которых боятся крупные компании и которые их в конце концов подрывают", - отметил глава Сбербанка.

Одним из направлений, на которые обращает внимание ЦБ РФ в связи с построением российскими компаниями масштабных экосистем, как раз является обеспечение конкуренции. "Еще один аспект, который связан с развитием платформенных решений, это вопрос развития конкуренции, потому что может возникнуть новый тип монополий. Мы не должны допустить, чтобы потребитель оказался заложником этой большой монополии, ведь рыночная власть этого монополиста будет существенной, больше, чем есть сейчас", - заявила в декабре 2019 года председатель Банка России Эльвира Набиуллина в интервью "Интерфаксу". По ее словам, сохранение конкуренции на рынке является принципиально важным.