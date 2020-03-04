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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:16

Сбербанк построил математическую модель распространения коронавируса

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - В Сбербанке с помощью искусственного интеллекта просчитали модель распространения коронавируса, сообщил старший управляющий директор центра исследования данных Сбербанка Максим Еременко. Инструмент для построения прогноза называется GLEAM.

Эпидемия коронавируса

По словам топ-менеджера, модель учитывает разные сценарии в зависимости от того, какие меры по борьбе с инфекцией будет предлагать Минздрав, правительство и власти отдельных регионов.

"Мы все-таки видим в этом смысле хорошую новость для России в том, что пассажиропоток достаточно ограниченный, и модель, которую мы применяли, в том числе, учитывает сезонность, она учитывает пассажиропотоки, она учитывает ряд мер, направленных на предотвращение распространения контагиозных эпидемий, коей является коронавирус", - сказал Еременко.

По его словам, есть "интересное наблюдение": в некоторых странах "существенный вклад в распространение инфекции внесли религиозные и культурные особенности некоторых групп населения, которые ездили в Китай". Он добавил, что на распространение вируса влияет и погода: "когда холодно, больше подверженность факторам".

Для людей до 40 лет подверженность коронавирусу и летальность "достаточно низкая", сказал также Еременко.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф допускал, что банк может пострадать от ситуации с коронавирусом через последствия для своих клиентов, но оценить потенциальный ущерб он отказывался.

Максим Еременко Сбербанк Герман Греф Китай

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