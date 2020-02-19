ЦБ задумался об изменении процедуры возврата похищенных у клиентов банков средств

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ рассмотрит возможность изменения действующей сейчас процедуры компенсации банками похищенных средств клиентов, говорится в отчете ФинЦЕРТа Банка России.

ФинЦЕРТ - это Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. В 2019 году банки возместили клиентам 935 млн рублей из похищенного, это 15%, или каждый седьмой похищенный рубль. Статистика учитывает возврат денег как физлицам, так и юрлицам.

Такой уровень возмещения "объясняется высокой долей социальной инженерии среди операций без согласия клиентов", которые в результате обмана или злоупотребления доверием нарушают условия договора с банками, предусматривающие необходимость хранить в тайне платежную информацию. В связи с этим Банк России и намерен изучить возможность изменения процедуры компенсации похищенных средств.

Возврат средств, похищенных в результате несанкционированных транзакций, регулируется законом "О национальной платежной системе". Согласно части 15 статьи 9 этого закона банк может не компенсировать клиенту потери по несанкционированным операциям, если докажет, что клиент нарушил порядок использования электронного средства платежа. В случае с социальной инженерией обманутые граждане сами предоставляют мошенникам данные, которые потом используются для хищения.