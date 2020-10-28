С начала пандемии лжебанкиры утроили усилия по обзвону россиян

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии в России количество мошеннических звонков гражданам от имени представителей банков увеличилось примерно на 200%, сообщил первый замдиректора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

Он объявил это на V Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

По данным ЦБ, почти 70% операций, имеющих мошеннический характер, проводятся с использованием методов социальной инженерии. Мошенники, как правило, напирают на общечеловеческие чувства граждан: страх за собственные деньги или желание неожиданной наживы, отметил Сычев.

"То есть каждый человек у нас жаден от природы. У кого-то это больше проявляются, у кого-то - меньше, к сожалению, злоумышленники этим пользуются", - сказал менеджер.

В июле Сычев говорил, что за март-май 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года количество телефонных звонков от якобы представителей финансовых организаций увеличилось примерно на 300%.

В апреле ЦБ предупреждал, что зафиксированы новые мошеннические схемы с использованием темы коронавируса COVID-19 для хищения денег с банковских счетов с применением приемов социальной инженерии. В частности, мошенники обзванивали граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. "Все в итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет", - пояснял ЦБ.