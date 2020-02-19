Правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет на 2020-2022 годы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму проект поправок в бюджет на 2020-2022 годы, который предусматривает выполнение поручений, перечисленных ранее в послании президента РФ Владимира Путина.

Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента. Ранее Минфин публиковал материалы к поправкам, из которых следовало, что правительство чуть повысило оценку профицита федерального бюджета на 2021 и 2022 годы. Прогноз профицита на 2020 год немного вырос в абсолютном выражении - с 876,1 млрд рублей до 927,6 млрд рублей, но по отношению к ВВП не изменился, оставшись на отметке 0,8%.

Оценка профицита на 2021 год выросла с 612,5 млрд рублей до 701,4 млрд рублей, или с 0,5% до 0,6% ВВП, на 2022 год - с 295 млрд рублей до 372,7 млрд рублей, или с 0,2% до 0,3% ВВП.

Оценка доходов федерального бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы повышена соответственно на 214,2 млрд рублей - до 20,59 трлн рублей, на 645,8 млрд рублей - до 21,892 трлн рублей и на 755,3 млрд рублей - до 22,813 трлн рублей. Оценка расходов на эти три года увеличена на 162,7 млрд рублей - до 19,666 трлн рублей, на 556,9 млрд рублей - до 21,19 трлн рублей и на 677,6 млрд рублей - до 22,441 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы бюджета увеличиваются по сравнению с объемами, предусмотренными в законе о бюджете, в 2020 году на 51,5 млрд рублей, в 2021 году - на 141 млрд рублей и в 2022 году - на 141,5 млрд рублей. Ненефтегазовые доходы за упомянутый период увеличатся на 162,7 млрд рублей, 504,8 млрд рублей и 613,8 млрд рублей соответственно.

Базовые нефтегазовые доходы, которые рассчитываются на основании базовой цены на нефть, в текущем году сократятся на 126,5 млрд рублей, в 2021 году вырастут на 52,2 млрд рублей и в 2022 году - на 63,8 млрд рублей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил журналистам, что депутаты начнут работу над поправками в бюджет в приоритетном порядке, чтобы как можно скорее начать реализацию социальных инициатив президента, ранее озвученных им в послании Федеральному Собранию.

Володин подчеркнул, что на 2020-2022 годы необходимо более 2 трлн рублей дополнительно. "Это средства, необходимые на выплату детских пособий семьям с детьми от трех до семи лет, расширение программы материнского капитала на семьи, где родился первенец, и увеличения на 150 тысяч рублей суммы выплат при рождении второго или последующих детей; организацию бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, модернизацию первичного звена", - напомнил он меры соцподдержки, озвученные ранее Путиным.