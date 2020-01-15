Послание президента Федеральному собранию. Обобщение

В ходе выступления Владимир Путин уделил особое внимание двум темам: изменению Конституции и поддержанию семей с детьми

Президент РФ Владимир Путин Фото: Reuters

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В среду президент РФ Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию. Глава государства озвучил предложения по изменению Конституции, которые усиливают роль парламента, а также посвятил значительную часть послания вопросам демографии, образования и здравоохранения.

"Всенародное голосование" по Конституции

Одной из главных тем послания стало анонсирование возможных изменений Конституции РФ. Путин предложил расширить полномочия Госдумы, дав ей право утверждать кандидатуру премьер-министра. Нижней палате парламента также могут поручить утверждать кандидатуры всех вице-премьеров и министров, при этом президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства.

Назначать руководителей силовых ведомств и региональных прокуроров президент предлагает только по итогам консультаций с Советом Федерации. Сенаторов также могут наделить правом предлагать президенту уволить судей Конституционного и Верховного судов.

Путин в ходе выступления подчеркнул, что Россия должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому президент должен иметь право увольнять премьера или министров в связи с утратой доверия или за неисполнение обязанностей.

Президент РФ также предложил внести в Конституцию новые требования к кандидатам в президенты, федеральным чиновникам и судьям. Также он считает необходимым закрепить статус Госсовета и приоритет Конституции над международными договорами и законами.

Весь пакет поправок Путин считает необходимым вынести на "всенародное голосование".

Борьба за демографию

В ходе выступления Путин подчеркнул, что будущее России зависит от численности населения, а низкие доходы в этой ситуации являются угрозой. В связи с этим он озвучил сразу несколько инициатив по поддержанию семей с детьми.

В частности, для малообеспеченных семей он предложил назначить ежемесячные выплаты в размере 5 500 рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. Если семья все равно не сможет выйти на уровень прожиточного минимума, со следующего года они будут получать сумму полного МРОТ.

Также Путин объявил о продлении программы материнского капитала до декабря 2026 года, а также о том, что деньги с 1 января текущего года будут выплачивать уже при рождении первенца (466 617 рублей), а сумма при рождении второго ребенка будет увеличена еще на 150 тысяч рублей.

Президент РФ также потребовал сократить отставание по открытию новых детских садов.

Кроме того, Путин поручил уже с 1 сентября 2020 года начать вводить бесплатное питание в школах для учащихся 1-4 классов. У школ, в которых сейчас нет технических возможностей для этого, есть время до 1 сентября 2023 года.

Частные банки президент РФ призвал активнее включаться в реализацию госпрограммы "Дальневосточной ипотеки" со ставкой 2% для молодых семей и получателей "дальневосточного гектара".

Ставка на образование врачей и решение проблем с лекарствами

Путин заявил о необходимости строгого выполнения параметров по уровню заработных плат врачей, учителей и бюджетников, которые приведены в майских указах 2012 года. Он также призвал увеличить число бюджетных мест в вузах, отдав приоритет регионам, где сейчас не хватает врачей, педагогов и инженеров. В медицинских вузах Путин предложил увеличить долю целевых бюджетных мест по специальности "лечебное дело" - до 70%, "педиатрия" - до 75%, а по самым дефицитным специальностям ординатуры - до 100%.

Говоря о прошлогодних проблемах с поставками лекарств, Путин призвал не допустить повторения кризиса. Он отметил, что в текущем году должен заработать единый сквозной регистр получателей медицинских препаратов, которые предоставляются бесплатно или с большой скидкой по федеральной или региональной льготе. Президент также попросил правительство наладить ввоз не зарегистрированных в России жизненно важных лекарств.

Безопасность на десятилетия вперед

Президент РФ в своем послании подчеркнул, что благодаря уникальному оружию нового поколения безопасность России обеспечена на десятилетия вперед, а страна впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия не догоняет другие страны, а лидирует в этой области. Путин заявил, что страна никому не угрожает и не навязывает свою волю, но делает все необходимое для обеспечения национальной безопасности. Кроме того, он призвал ядерные державы начать работу по устранению угрозы глобальной войны.

Путин отметил необходимость защитить правду о Победе в Великой Отечественной войне и анонсировал создание крупнейшего и самого полного архива документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Он будет доступен всему миру.

Бесплатный доступ к важным сервисам

Путин поставил задачу обеспечить по всей стране бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Для этого он предложил подготовить проект "Доступный интернет", который позволит заходить на некоторые сайты, не оплачивая при этом трафик.

Президент РФ отметил, что высокая доступность интернета должна стать конкурентным преимуществом России и наших граждан. "Конечно, это новые возможности для участия людей в жизни страны", - пояснил он.