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Отменена сделка Mail.ru Group по передаче контроля в киберспортивном холдинге ESforce

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Сделка Mail.ru Group по передаче контролирующей доли киберспортивного холдинга ESforce разработчику и издателю игр Modern Pick, которая была закрыта в ноябре 2019 года, отменена, сообщил РБК со ссылкой на источники.

Впервые о сделке было объявлено в июле прошлого года. Тогда Mail.ru Group сообщила, что передаст 51% ESforce партнеру, в результате чего нарастит долю в разработчике с 3% до 19%.

На тот момент доля в киберспортивном холдинге оценивалась в $56 млн, а весь киберспортивный бизнес - в $110 млн.

В то же время в Mail.ru Group указывали, что компания может выйти из партнерского соглашения и вернуть контроль в ESForce в случае, если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов, утвержденные в рамках соглашения. При этом какие именно условия необходимо реализовать, компании не раскрывали.

Согласно данным РБК, частью договоренностей было международное развитие в сегментах игр без сцен насилия. В частности, речь шла о компании Slightly Mad Studios (SMS), разработавшей одну из серий игры Need For Speed и другие гоночные игры.

В финансовых результатах III квартала 2019 года Mail.ru Group сообщала, что SMS договорилась о продаже акций Modern Pick. Однако сделка так и не состоялась, так как SMS приобрел другой издатель игр Codemasters за $196 млн, пишет издание.

"Codemasters предложили значительную премию, которую Modern Pick посчитал неразумным платить: несмотря на потенциал SMS, оценка от Codemasters была выше, чем оценка справедливой стоимости от Modern Pick", - пояснил источник РБК причины отмены сделки.

Теперь Mail.ru Group вновь находится в поиске покупателя на контроль киберспортивного холдинга и ведет переговоры с рядом потенциальных партнеров. Среди них РБК называет Сбербанк (совместно с Rambler Group), "Мегафон", ВТБ, МТС и "Газпром".

Сбербанк, Mail.ru Group, МТС, ВТБ отказались комментировать данную информацию. Представитель "Газпрома" не ответил на запрос издания. "Мегафон" опроверг информацию о переговорах.

Mail.ru Group объявила о покупке киберспортивного холдинга ESforce у Антона Черепенникова и Highland Falls Investment в январе 2018 года, сделка была закрыта в марте. Mail.ru Group консолидировала 100% ESforce за 5,66 млрд рублей при условии отложенного платежа в зависимости от достигнутых компанией KPI. В марте этого года Mail.ru Group заплатила бывшим владельцам ESforce еще 1,95 млрд.

В 2018 финансовом году выручка ESforce составила 2,7 млрд рублей, EBITDA - 0,7 млрд рублей.

Mail.ru Group ESforce Modern Pick

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