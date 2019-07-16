Mail.ru Group передаст контроль в киберспортивном холдинге ESforse компании Modern Pick

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Mail.ru Group объявил о передаче 51% своего киберспортивного холдинга ESforse разработчику и издателю игр Modern Pick, в результате чего нарастит долю в этой компании.

Как указано в релизе Mail.ru Group, компания оценила 51% ESforse в $56 млн, а весь киберспортивный бизнес - в $110 млн.

Партнерство с Modern Pick, которое уже одобрил совет директоров Mail.ru Group, позволит выстроить диверсифицированный киберспортивный бизнес с присутствием в России, странах СНГ и в Европе, надеются в интернет-компании.

Передача контроля в ESforce состоится в ближайшие месяцы. После закрытия сделки Mail.ru Group будет работать с ESforce на рыночных условиях.

У Mail.ru Group уже есть 3% Modern Pick. Оценка компании после передачи ей пакета в ESforce достигнет $350 млн. Исходя из оценки пакета ESforce, который передает Mail.ru Group - интернет-компания нарастит долю в Modern Pick до 19%.

В перспективе Mail.ru Group сможет изменить свою долю в Modern Pick в большую или меньшую сторону в зависимости от KPI компании на 2022 год.

"Если совокупная выручка за 2022 год будет ниже установленного минимального порога, Mail.ru Group может выйти из объединенной компании и получить обратно 51% ESforce. Mail.ru Group также может отменить сделку в случае, если Modern Pick не выполнит условия привлечения средств и консолидации активов, утвержденные в рамках соглашения", - говорится релизе интернет-холдинга.

Mail.ru Group объявила о покупке киберспортивного холдинга ESforce у Антона Черепенникова и Highland Falls Investment в январе 2018 года, сделка была закрыта в марте. Mail.ru Group консолидировала 100% ESforce за 5,66 млрд рублей при условии отложенного платежа в зависимости от достигнутых компанией KPI. В марте этого года Mail.ru Group заплатила бывшим владельцам ESforce еще 1,95 млрд.

В 2018 финансовом году выручка ESforce составила 2,7 млрд рублей, EBITDA - 0,7 млрд рублей.