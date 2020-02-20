В рейтинге богатейших россиянок Forbes сменился лидер

Елена Батурина уступила первое место создательнице Wildberries Татьяне Бакальчук

Основатель и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Создатель интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук стала богатейшей женщиной России по версии Forbes. Ее состояние за год выросло на $400 млн, до $1,4 млрд, и она обогнала Елену Батурину, у которой по-прежнему $1,2 млрд.

Состояние Бакальчук выросло за счет успехов ее основного актива, пишет издание. За минувший год оборот Wildberries отчитался о росте оборота на 88%, до 223,5 млрд рублей, в том числе за счет увеличения числа поставщиков и двукратного роста ассортимента. Ассортимент магазина вырос с 1,8 млн до 3,6 млн позиций, число обработанных заказов также удвоилось и достигло 164 млн.

"Росту способствовало снижение комиссии для партнеров с 38% до 15% и запуск Центров экспертизы электронной коммерции", — заявил журналу директор по развитию Wildberries Вячеслав Иващенко. Собственная сеть пунктов выдачи заказов превысила 6300 точек в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении. Год назад стало известно о планах ритейлера выйти на рынок Польши, а с января 2020-го компания запустила продажи в Евросоюзе через Wildberries.eu.

Ритейлер - непубличная компания, ее стоимость оценивается на основании данных об объеме продаж и прибыли, а также по мультипликаторам аналогичных проектов и оценкам венчурных капиталистов.

Впервые в рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes Бакальчук вошла в 2018 году, издание тогда оценило ее состояние в $600 млн. Год спустя она вышла на второе место после Батуриной.

Батурина — вдова бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова и бывшая хозяйка одного из крупнейших девелоперов столицы "Интеко". Она входит в топ-10 богатейших россиянок по версии Forbes с 2004 года, стартовав с $1 млрд. За это время ее состояние вырастало до максимальных $4,2 млрд в 2010 году, а после кризиса 2008 года опускалось до $900 млн. В последние два года ее состояние составляло $1,2 млрд.