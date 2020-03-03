Выручка Lamoda в IV квартале 2019 года выросла на 14%

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Выручка интернет-ритейлера модных товаров Lamoda в IV квартале 2019 года увеличилась на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составила 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

В отчетном периоде чистая стоимость всех покупок (NMV), сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Белоруссии, Казахстане и на Украине, выросла на 25,2% - до 13,7 млрд рублей.

Валовая прибыль компании увеличилась в отчетном периоде на 0,9 млрд рублей - до 4,2 млрд рублей.

На конец года количество посетителей Lamoda в месяц составило 16 млн человек - показатель вырос квартал к кварталу на 14,3%.

По итогам 2019 года выручка Lamoda увеличилась на 14,4% до 33 млрд рублей. Показатель NMV вырос на 24,4% - до 43,2 млрд рублей. Валовая прибыль - на 25,8% до 13,6 млрд рублей.

В прошлом году количество собственных пунктов выдачи Lamoda увеличилось в 2,5 раза до 380, число партнерских пунктов выдачи заказов составляет 17 тыс. Количество региональных хабов в России и странах СНГ достигло 77, увеличившись на 20 хабов за год. Собственная служба доставки LM Express охватывает более 1 тыс. городов и обеспечивает доставку 90% заказов.

Lamoda работает в России, Белоруссии, Казахстане, а также на Украине. Lamoda основана в 2011 году, с 2014 года компания входит в Global Fashion Group (создана компаниями Kinnevik, Rocket Internet и Access Industries). На площадке представлено более 6 млн товаров от 3 тыс. брендов.

В GFG также входят интернет-ритейлеры Zalora, The Iconic, Dafiti.